Грузинские таможенники зафиксировали 1770 попыток обхода санкций против рф

Грузинские таможенники обнаружили 1770 попыток ввезти товары в Грузию в обход антироссийских санкций. Об этом сообщили Эхо Кавказа со ссылкой на министра финансов Грузии Лаша Хуцишвили, передает УНН.

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После введения санкций (против рф - ред.) мы зафиксировали 1770 случаев отказа возвращения с границы Грузии и отказов на выполнение таможенных процедур. Сегодня активными являются 36 профилей операционных рисков, которые автоматически идентифицируют данные о санкциях и инициируют выявление дополнительных риск-факторов - сказал Лаша Хуцишвили.

Напомним,

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