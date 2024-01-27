Грузинские таможенники зафиксировали 1770 попыток обхода санкций против рф
Грузинская таможня выявила более 1700 попыток контрабандного ввоза товаров в Грузию в обход антироссийских санкций, сообщил министр финансов Лаша Хуцишвили.
Несмотря на отсутствие дефицита: Минэнерго призывает украинцев уменьшить нагрузку на энергосистему в пиковые часы
В Минэнерго уверяют, что внутренней генерации достаточно для покрытия потребностей потребителей. В ведомстве добавляют, что также планируется коммерческий импорт электроэнергии.
За сутки россияне 15 раз обстреляли Донецкую область, есть многочисленные разрушения и погибшие
Обстрелам подверглись Славянск, Константиновка, Торецк и другие районы. По меньшей мере один гражданский человек погиб в Северске и один в Красногоровке.
С-400 в москве: партизаны выяснили координаты системы ПВО в столице рф
Украинские партизаны провели разведку под Москвой и обнаружили зенитно-ракетные комплексы С-400 и радиолокационные станции, размещенные возле станции метро "Белокаменная".
российские миллионеры пытались обманом получить гражданство Молдовы
российские олигархи пытались мошенническим путем получить молдавское гражданство в 2022-2023 годах, по словам главы Агентства публичных услуг Молдовы.
Украинские хакеры "взломали" компанию IPL Consulting, которая работала на российскую оборонную промышленность
Украинские киберспециалисты уничтожили ИТ-инфраструктуру российской компании IPL Consulting, которая предоставляла информационные системы российским военно-промышленным предприятиям. Это нанесло значительный ущерб и нарушило работу десятков ключевых российских оборонных компаний.
Из-за гриппа со следующей недели винницкие школьники будут учиться онлайн
С понедельника, 29 января, все школьники Винницы перейдут на онлайн-обучение, чтобы предотвратить распространение гриппа А. Такое решение приняла городская комиссия по вопросам безопасности в связи со стремительным ростом заболеваемости гриппом.
Часть Кривого Рога осталась без отопления из-за повреждения трубопровода
Магистральный трубопровод, поставляющий тепло в некоторые районы Кривого Рога, Украина, был поврежден, в результате чего некоторые районы остались без отопления с 27 по 29 января.
За сутки россияне убили двух жителей Донетчины, еще один получил ранения
За минувшие сутки российские войска убили двух жителей Донецкой области во время обстрелов Серебрянки и Красногоровки, еще один человек получил ранения.
Оккупанты трижды обстреляли приграничье Сумщины, зафиксирован 61 взрыв
Во время обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области удар понесли Белопольская и Великописаревская громады.