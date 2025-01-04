Грузинська компанія Wissol вирізала з реклами актора Андро Чічінадзе: до чого тут антиурядові мітинги
Київ • УНН
Паливна компанія Wissol вирізала з рекламного ролика кадри з актором Андро Чічінадзе, якого затримали за участь у протестах. Компанія пояснює це закінченням терміну контракту, а не політичними мотивами.
Грузинська паливна компанія Wissol вирізала зі свого рекламного ролика кадри з актором Андро Чічінадзе, який проходить у справі про заворушення на антиурядових акціях. Про це повідомляє телеканал Formula, передає УНН.
Чічінадзе пропав із телеверсії реклами програми лояльності. На сторінці Wissol у Facebook, як і раніше, доступний початковий варіант ролика.
Wissol володіє 150 автозаправними станціями в Грузії, входячи до однойменної бізнес-групи – однієї з найбільших у країні. Керує Wissol Group бізнесмен Сосо Пхакадзе, наближений до влади.
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Опозиційні ЗМІ припустили, що Чічінадзе вирізали з реклами через його громадянську позицію. Але в Wissol заперечують будь-який зв'язок "з політичною ситуацією, що склалася". У компанії кажуть, що за контрактом мали право на використання кадрів за участю актора до кінця 2024 року.
"Компанія просто дотрималася умов контракту. Поширена інформація, ніби вилучення кадрів з ним якимось чином пов'язане з політичною ситуацією, що склалася, є повним абсурдом, відвертою брехнею і дезінформацією. Наша компанія і в майбутньому з радістю співпрацюватиме з актором Андро Чічінадзе", — йдеться в коментарі Wissol, поширеному на запити журналістів.
Додамо
Як повідомляють "Новини Грузія", 28-річного Андро Чічінадзе затримали ввечері 5 грудня у його квартирі у Тбілісі. Йому ставиться в провину "керівництво, участь і публічні заклики до насильницьких дій" під час проєвропейських протестів у парламенту Грузії. Акторові загрожує від 4 до 6 років в'язниці.
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