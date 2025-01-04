Грузинская компания Wissol вырезала из рекламы актера Андро Чичинадзе: при чем здесь антиправительственные митинги

Грузинская топливная компания Wissol вырезала из своего рекламного ролика кадры с актером Андро Чичинадзе, который проходит по делу о беспорядках на антиправительственных акциях. Об этом сообщает телеканал Formula, передает УНН.

Чичинадзе пропал из телеверсии рекламы программы лояльности. На странице Wissol в Facebook по-прежнему доступен первоначальный вариант ролика.

Wissol владеет 150 автозаправочными станциями в Грузии, входя в одноименную бизнес-группу - одну из крупнейших в стране. Руководит Wissol Group бизнесмен Сосо Пхакадзе, приближенный к власти.

В Грузии встретили Новый год массовым проевропейским митингом

Оппозиционные СМИ предположили, что Чичинадзе вырезали из рекламы из-за его гражданской позиции. Но в Wissol отрицают какую-либо связь «со сложившейся политической ситуацией». В компании говорят, что по контракту имели право на использование кадров с участием актера до конца 2024 года.

«Компания просто придерживалась условий контракта. Распространенная информация, будто изъятие кадров с ним каким-то образом связано со сложившейся политической ситуацией, является полным абсурдом, откровенной ложью и дезинформацией. Наша компания и в будущем с радостью будет сотрудничать с актером Андро Чичинадзе», - говорится в комментарии Wissol, распространенном на запросы журналистов.

Добавим

Как сообщают «Новости Грузия», 28-летнего Андро Чичинадзе задержали вечером 5 декабря в его квартире в Тбилиси. Ему вменяется в вину «руководство, участие и публичные призывы к насильственным действиям» во время проевропейских протестов у парламента Грузии. Актеру грозит от 4 до 6 лет тюрьмы.

Грузия выдворяет иностранцев, участвовавших в протестах против замораживания вступления в ЕС