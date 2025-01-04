Грузинская компания Wissol вырезала из рекламы актера Андро Чичинадзе: при чем здесь антиправительственные митинги

ukenru
Эксклюзив
Скалецкая: Минздрав должен действовать в пользу пациентов, а не монополий
 • 113825 просмотра

Скалецкая: Минздрав должен действовать в пользу пациентов, а не монополий

Король голый, но еще этого не осознал: как смена руководства налоговой уничтожила эру Гетманцева
 • 202414 просмотра

Король голый, но еще этого не осознал: как смена руководства налоговой уничтожила эру Гетманцева

Эксклюзив
Электромобили: прогрессивный вид транспорта или реальная угроза для здоровья?
 • 193660 просмотра

Электромобили: прогрессивный вид транспорта или реальная угроза для здоровья?

Эксклюзив
Четырехлетняя программа доступности в Броварах: как помогают людям с инвалидностью
 • 281077 просмотра

Четырехлетняя программа доступности в Броварах: как помогают людям с инвалидностью

Эксклюзив
Глава АРМА Дума должен взять на себя ответственность за проблемы, выявленные во время аудита - адвокат
 • 182037 просмотра

Глава АРМА Дума должен взять на себя ответственность за проблемы, выявленные во время аудита - адвокат

Эксклюзив
В Раде рассмотрят причины монополии на рынке повязок для людей-бабочек
 • 167737 просмотра

В Раде рассмотрят причины монополии на рынке повязок для людей-бабочек

Эксклюзив
Меньше, чем в прошлом году: в Киеве назвали количество рожденных в первый день нового года
 • 131270 просмотра

Меньше, чем в прошлом году: в Киеве назвали количество рожденных в первый день нового года

Эксклюзив
Миф о дешевых лекарствах в Европе: почему это не так? ВИДЕО
 • 121295 просмотра

Миф о дешевых лекарствах в Европе: почему это не так? ВИДЕО

"С Новым DDOS-ом": хакеры ГУР совершили кибератаку на российский нефтяной сектор
 • 133994 просмотра

"С Новым DDOS-ом": хакеры ГУР совершили кибератаку на российский нефтяной сектор

Украина прекратила транзит российского газа: как отреагировала Европа
 • 162863 просмотра

Украина прекратила транзит российского газа: как отреагировала Европа

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Власти рф не намерены уступать условия для прекращения войны - ISW

Власти рф не намерены уступать условия для прекращения войны - ISW

 • 46259 просмотра
Украина получит первые истребители Mirage от Франции в январе - СМИ

Украина получит первые истребители Mirage от Франции в январе - СМИ

 • 39710 просмотра
Чеснок в Украине бьет ценовые рекорды: почему стоимость достигла 200 грн за килограмм

Чеснок в Украине бьет ценовые рекорды: почему стоимость достигла 200 грн за килограмм

 • 26259 просмотра
Аналитик рассказал, что будет с ценами на молоко в Украине

Аналитик рассказал, что будет с ценами на молоко в Украине

 • 22052 просмотра
В день рождения Буданова ГУР атаковал российский "региональный транспортный сервис": все серверы были выведены из строя

В день рождения Буданова ГУР атаковал российский "региональный транспортный сервис": все серверы были выведены из строя

 • 32921 просмотра
публикации
АРМА игнорирует выводы аудиторов: вместо устранения недостатков в Реестре арестованных активов будет новый дизайн

АРМА игнорирует выводы аудиторов: вместо устранения недостатков в Реестре арестованных активов будет новый дизайн

 • 122775 просмотра
Король голый, но еще этого не осознал: как смена руководства налоговой уничтожила эру Гетманцева

Король голый, но еще этого не осознал: как смена руководства налоговой уничтожила эру Гетманцева

 • 202423 просмотра
Molnlycke Health Care и "Орфанные заболевания Украины": монополия при поддержке общественных союзов

Molnlycke Health Care и "Орфанные заболевания Украины": монополия при поддержке общественных союзов

 • 140885 просмотра
Четырехлетняя программа доступности в Броварах: как помогают людям с инвалидностью

Четырехлетняя программа доступности в Броварах: как помогают людям с инвалидностью
Эксклюзив

 • 281087 просмотра
Православный календарь на 2025 год: даты больших праздников

Православный календарь на 2025 год: даты больших праздников

 • 209240 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Новый подкаст «The Telepathy Tapes» обошел Джо Рогана на Spotify

Новый подкаст «The Telepathy Tapes» обошел Джо Рогана на Spotify

 • 65984 просмотра
Дженнифер Лопес отдыхает на популярном горнолыжном курорте и позирует в бикини и сапогах

Дженнифер Лопес отдыхает на популярном горнолыжном курорте и позирует в бикини и сапогах

 • 72784 просмотра
Как выглядят заснеженные Карпаты: появились фото

Как выглядят заснеженные Карпаты: появились фото

 • 79528 просмотра
5 самых ожидаемых кинопремьер, которые нельзя пропустить в ближайшее время: что посмотреть

5 самых ожидаемых кинопремьер, которые нельзя пропустить в ближайшее время: что посмотреть

 • 100407 просмотра
Меган Маркл запускает новую шоу-программу на Netflix в 2025 году

Меган Маркл запускает новую шоу-программу на Netflix в 2025 году

 • 103994 просмотра
Актуальное

Обратиться по вопросам размещения рекламы

Грузинская компания Wissol вырезала из рекламы актера Андро Чичинадзе: при чем здесь антиправительственные митинги

Грузинская компания Wissol вырезала из рекламы актера Андро Чичинадзе: при чем здесь антиправительственные митинги

Киев  •  УНН

 • 8055 просмотра

Read in English

Топливная компания Wissol вырезала из рекламного ролика кадры с актером Андро Чичинадзе, которого задержали за участие в протестах. Компания объясняет это окончанием срока контракта, а не политическими мотивами.

Грузинская топливная компания Wissol вырезала из своего рекламного ролика кадры с актером Андро Чичинадзе, который проходит по делу о беспорядках на антиправительственных акциях. Об этом сообщает телеканал Formula, передает УНН.

Чичинадзе пропал из телеверсии рекламы программы лояльности. На странице Wissol в Facebook по-прежнему доступен первоначальный вариант ролика.

Wissol владеет 150 автозаправочными станциями в Грузии, входя в одноименную бизнес-группу - одну из крупнейших в стране. Руководит Wissol Group бизнесмен Сосо Пхакадзе, приближенный к власти.

В Грузии встретили Новый год массовым проевропейским митингом1 янв. 2025, 07:22 • 24343 просмотра

Оппозиционные СМИ предположили, что Чичинадзе вырезали из рекламы из-за его гражданской позиции. Но в Wissol отрицают какую-либо связь «со сложившейся политической ситуацией». В компании говорят, что по контракту имели право на использование кадров с участием актера до конца 2024 года.

«Компания просто придерживалась условий контракта. Распространенная информация, будто изъятие кадров с ним каким-то образом связано со сложившейся политической ситуацией, является полным абсурдом, откровенной ложью и дезинформацией. Наша компания и в будущем с радостью будет сотрудничать с актером Андро Чичинадзе», - говорится в комментарии Wissol, распространенном на запросы журналистов.

Добавим

Как сообщают «Новости Грузия», 28-летнего Андро Чичинадзе задержали вечером 5 декабря в его квартире в Тбилиси. Ему вменяется в вину «руководство, участие и публичные призывы к насильственным действиям» во время проевропейских протестов у парламента Грузии. Актеру грозит от 4 до 6 лет тюрьмы.

Грузия выдворяет иностранцев, участвовавших в протестах против замораживания вступления в ЕС4 янв. 2025, 11:15 • 19008 просмотров

Антонина Туманова

Антонина Туманова

Новости Мира
yevropeiskii-soyuzЕвропейский Союз
hruziia-krainaГрузия