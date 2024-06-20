Графіки відключень завтра знову впродовж усієї доби - ДТЕК
Київ • УНН
За вказівкою "Укренерго", енергетичні компанії ДТЕК дотримуватимуться графіків відключень протягом усього дня 21 червня з оперативним оновленням у разі будь-яких змін.
Графіки відключення електроенергії діятимуть 21 червня впродовж усієї доби, повідомили в енергокомпанії ДТЕК, пише УНН.
Деталі
"21 червня: за вказівкою Укренерго графіки відключень завтра будуть застосовуватись впродовж всієї доби", - вказали у ДТЕК у соцмережах.
У разі змін обіцяють оперативно інформувати.
Через нічну атаку рф на енергетику обсяги відключень світла збільшать з 11:0020.06.24, 10:36 • 22503 перегляди