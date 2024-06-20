Через нічну атаку рф на енергетику обсяги відключень світла збільшать з 11:00
Київ • УНН
У зв'язку з нічною атакою росіян на енергетичні об'єкти, сьогодні з 11:00 будуть збільшені обмеження на споживання електроенергії.
Сьогодні із 11:00 через нічну атаку рф на об'єкти енергетики збільшать обсяг обмежень споживання електрики. Про це у четвер повідомили в "Укренерго", передає УНН.
"Сьогодні, 20 червня, внаслідок нічної російської атаки обсяг обмежень споживання збільшено з 11:00", - йдеться у повідомленні.
В компанії наголосили, що енергоживлення об'єктів критичної інфраструктури не обмежується.
Інформацію про те, як саме це вплине на графіки погодинних відключень, можна подивитись на офіційних сайтах обленерго та на їх майданчиках в соцмережах.
Укренерго розповіло про наслідки нічної атаки20.06.24, 06:27 • 111822 перегляди