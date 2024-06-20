Укренерго розповіло про наслідки нічної атаки
Київ • УНН
За даними "Укренерго", минулої ночі російські безпілотники завдали масованого удару по цивільній енергетичній інфраструктурі України, пошкодивши обладнання у Вінницькій, Дніпропетровській, Донецькій та Київській областях.
Сьогодні вночі російські дрони завдали нового масованого удару по об’єктах цивільної енергетичної інфраструктури України. Про це повідомили в Укренерго, передає УНН.
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Пошкоджене обладнання на об’єктах у Вінницькій, Дніпропетровській, Донецькій, Київській областях. Наслідки уточнюються.
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