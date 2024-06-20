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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Укрэнерго рассказало о последствиях ночной атаки

Укрэнерго рассказало о последствиях ночной атаки

Киев  •  УНН

20 июня 2024, 03:27  •  36532 просмотра

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По данным "Укрэнерго", минувшей ночью российские беспилотники нанесли массированный удар по гражданской энергетической инфраструктуре Украины, повредив оборудование в Винницкой, Днепропетровской, Донецкой и Киевской областях.

Сегодня ночью российские дроны нанесли новый массированный удар по объектам гражданской энергетической инфраструктуры Украины. Об этом сообщили в Укрэнерго, передает УНН.

детали

Поврежденное оборудование на объектах в Винницкой, Днепропетровской, Донецкой, Киевской областях. Последствия уточняются.

Укрэнерго уменьшило срок отключений на завтра19 июня 2024, 19:31 • 34095 просмотров

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

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