Укрэнерго уменьшило срок отключений на завтра-графики почасовых отключений не будут действовать с 00: 00 до 06: 00. Об этом сообщили в телеграм-канале ведомства, передает УНН.

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Отмечается, что в четверг, 20 июня с 00:00 до 06:00 действие графиков почасовых отключений отменяется.

С 06: 00 до 24: 00 потребление будет ограничиваться по установленным облэнерго графикам говорится в сообщении

При изменении ситуации в энергосистеме о применении мер ограничения будет сообщено дополнительно.

С 00:00 до 24:00: как завтра в Украине будут действовать графики отключений