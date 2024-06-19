"Укрэнерго" сократило период отключения на завтра всего до 6 часов с 00:00 до 06:00, после чего потребление будет ограничено в соответствии с региональными графиками.
Укрэнерго уменьшило срок отключений на завтра-графики почасовых отключений не будут действовать с 00: 00 до 06: 00. Об этом сообщили в телеграм-канале ведомства, передает УНН.
детали
Отмечается, что в четверг, 20 июня с 00:00 до 06:00 действие графиков почасовых отключений отменяется.
С 06: 00 до 24: 00 потребление будет ограничиваться по установленным облэнерго графикам
При изменении ситуации в энергосистеме о применении мер ограничения будет сообщено дополнительно.
С 00:00 до 24:00: как завтра в Украине будут действовать графики отключений19 июня 2024, 15:04 • 13723 просмотра