С 00:00 до 24:00: как завтра в Украине будут действовать графики отключений
Киев • УНН
Завтра, 20 июня, облэнерго будут применять графики почасовых отключений по всей Украине с 00:00 до 24:00.
Завтра в Украине графики почасовых отключений будут действовать все сутки - с 00:00 до 24:00, передает УНН со ссылкой на Укрэнерго.
Завтра, 20 июня, облэнерго будут применять графики почасовых отключений по всей Украине с 00:00 до 24:00. Причина - высокий уровень потребления из-за жары и рабочих дней
По данным компании, энергопитание объектов критической инфраструктуры не ограничивается.
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