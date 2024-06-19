З 00:00 до 24:00: як завтра в Україні діятимуть графіки відключень
Київ • УНН
Завтра, 20 червня, обленерго будуть застосовувати графіки погодинних відключень по всій Україні з 00:00 до 24:00.
Завтра в Україні графіки погодинних відключень будуть діяти всю добу - з 00:00 до 24:00, передає УНН з посиланням на Укренерго.
Завтра, 20 червня, обленерго будуть застосовувати графіки погодинних відключень по всій Україні з 00:00 до 24:00. Причина – високий рівень споживання через спеку та робочі дні
За даними компанії, енергоживлення об’єктів критичної інфраструктури не обмежується.
Маємо звикнути, бо вони будуть з нами впродовж року: гендиректор YASNO про графіки відключень18.06.24, 16:29 • 16140 переглядiв