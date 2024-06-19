Укренерго зменшило термін відключень на завтра
Київ • УНН
"Укренерго" скоротило період відключення на завтра всього до 6 годин з 00:00 до 06:00, після чого споживання буде обмежено відповідно до регіональних графіків.
Укренерго зменшило термін відключень на завтра — графіки погодинних відключень не діятимуть з 00:00 до 06:00. Про це повідомили у телеграм-каналі відомства, передає УНН.
Деталі
Зазначається, що у четвер, 20 червня з 00:00 до 06:00 дія графіків погодинних відключень скасовується.
З 06:00 до 24:00 споживання буде обмежуватись за встановленими обленерго графіками
При зміні ситуації в енергосистемі про застосування заходів обмеження буде повідомлено додатково.
З 00:00 до 24:00: як завтра в Україні діятимуть графіки відключень19.06.24, 18:04 • 20543 перегляди