Киев • УНН
В связи с ночной атакой россиян на энергетические объекты, сегодня с 11:00 будут увеличены ограничения на потребление электроэнергии.
Сегодня с 11:00 из-за ночной атаки рф на объекты энергетики увеличат объем ограничений потребления электричества. Об этом в четверг сообщили в "Укрэнерго", передает УНН.
"Сегодня, 20 июня, в результате ночной российской атаки объем ограничений потребления увеличен с 11:00", - говорится в сообщении.
В компании подчеркнули, что энергопитание объектов критической инфраструктуры не ограничивается.
Информацию о том, как именно это повлияет на графики почасовых отключений, можно посмотреть на официальных сайтах облэнерго и на их площадках в соцсетях.
Укрэнерго рассказало о последствиях ночной атаки20 июня 2024, 03:27 • 99033 просмотра