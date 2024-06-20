Сегодня с 11:00 из-за ночной атаки рф на объекты энергетики увеличат объем ограничений потребления электричества. Об этом в четверг сообщили в "Укрэнерго", передает УНН.

"Сегодня, 20 июня, в результате ночной российской атаки объем ограничений потребления увеличен с 11:00", - говорится в сообщении.

В компании подчеркнули, что энергопитание объектов критической инфраструктуры не ограничивается.

Информацию о том, как именно это повлияет на графики почасовых отключений, можно посмотреть на официальных сайтах облэнерго и на их площадках в соцсетях.

Укрэнерго рассказало о последствиях ночной атаки