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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Графики отключений завтра снова в течение всех суток - ДТЭК

Графики отключений завтра снова в течение всех суток - ДТЭК

Киев  •  УНН

20 июня 2024, 14:44  •  4377 просмотра

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По указанию "Укрэнерго", энергетические компании ДТЭК будут придерживаться графиков отключений в течение всего дня 21 июня с оперативным обновлением в случае каких-либо изменений.

Графики отключения электроэнергии будут действовать 22 июня в течение всех суток, сообщили в энергокомпании ДТЭК, пишет УНН.

Детали

"21 июня: по указанию Укрэнерго графики отключений завтра будут применяться в течение всех суток", - указали в ДТЭК в соцсетях.

В случае изменений обещают оперативно информировать.

Из-за ночной атаки рф на энергетику объемы отключений света увеличат с 11:0020 июня 2024, 07:36 • 20949 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

ОбществоЭкономика
dtekДТЭК
ukrenerhoУкрэнерго
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