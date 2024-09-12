Графіки відключень вводять у Києві та 16 областях - Укренерго
Київ • УНН
З 13:00 до 00:00 у 16 областях України діятиме одна черга відключень електроенергії. Причина - зниження ефективності сонячних електростанцій через пасмурну погоду та падіння генерації на ТЕС.
З 13:00 до опівночі у Києві та 16 областях України діятиме одна черга відключень електроенергії. Причина - погода та падіння генерації на ТЕС, повідомили в НЕК "Укренерго" у четвер, пише УНН.
Увага! З 13:00 до 00:00 у Києві, Київській, Черкаській, Чернігівській, Харківській, Житомирській, Сумській, Полтавській, Запорізькій, Одеській, Кіровоградській, Дніпропетровській, Херсонській, Миколаївській, Вінницькій, Чернівецькій, Хмельницькій областях діятиме одна черга відключень
Причина запровадження обмежень, як вказано, – зниження ефективності сонячних електростанцій через пасмурну погоду та падіння генерації на ТЕС.
Графіки відключень вводять в одну чергу з 13:00 до 23:00 - ДТЕК12.09.24, 12:26 • 44407 переглядiв