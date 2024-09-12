Графики отключений вводят в Киеве и 16 областях - Укрэнерго

С 13:00 до полуночи в Киеве и 16 областях Украины будет действовать одна очередь отключений электроэнергии. Причина - погода и падение генерации на ТЭС, сообщили в НЭК «Укрэнерго» в четверг, пишет УНН.

С 13:00 до 00:00 в Киеве, Киевской, Черкасской, Черниговской, Харьковской, Житомирской, Сумской, Полтавской, Запорожской, Одесской, Кировоградской, Днепропетровской, Херсонской, Николаевской, Винницкой, Черновицкой, Хмельницкой областях будет действовать одна очередь отключений - сообщили в Укрэнерго.

Причина введения ограничений, как указано, - снижение эффективности солнечных электростанций из-за пасмурной погоды и падения генерации на ТЭС.

Графіки відключень вводять в одну чергу з 13:00 до 23:00 - ДТЕК