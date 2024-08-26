Графіки погодинних відключень запроваджено у Черкаській області
Київ • УНН
У Черкаській області з 26 серпня вводяться графіки погодинних відключень електроенергії. Відключення відбуватимуться з 11:00 до 24:00 за чергами, охоплюючи різні групи споживачів.
У понеділок, 26 серпня, на Черкащині запровадять графіки погодинних відключень електроенергії. Повідомляє начальник ОВА Ігор Табурець, передає УНН.
Деталі
Черкащина. Відповідно до команди НЕК "Укренерго", у понеділок, 26 серпня, в області будуть застосовані графіки погодинних відключень електроенергії.
Повідомляється про наступну чергу годин без світла:
11:00-12:00 5 та 6 черги; 12:00-13:00 5 та 6 черги; 13:00-14:00 1 та 2 черги;
14:00-15:00 1 та 2 черги; 15:00-16:00 3 та 4 черги; 16:00-17:00 3 та 4 черги; 17:00-18:00 5 та 6 черги;
18:00-19:00 5 та 6 черги; 19:00-20:00 1 та 2 черги; 20:00-21:00 1 та 2 черги; 21:00-22:00 3 та 4 черги; 22:00-23:00 3 та 4 черги; 23:00-24:00 5 та 6 черги.
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