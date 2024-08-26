Графики почасовых отключений введены в Черкасской области
Киев • УНН
В Черкасской области с 26 августа вводятся графики почасовых отключений электроэнергии. Отключения будут происходить с 11:00 до 24:00 по очередям, охватывая различные группы потребителей.
В понедельник, 26 августа, в Черкасской области введут графики почасовых отключений электроэнергии. Сообщает начальник ОВА Игорь Табурец, передает УНН.
Детали
Черкасская область. Согласно команде НЭК «Укрэнерго», в понедельник, 26 августа, в области будут применены графики почасовых отключений электроэнергии.
Сообщается о следующей очереди часов без света:
11:00-12:00 5 и 6 очереди; 12:00-13:00 5 и 6 очереди; 13:00-14:00 1 и 2 очереди;
14:00-15:00 1 и 2 очереди; 15:00-16:00 3 и 4 очереди; 16:00-17:00 3 и 4 очереди; 17:00-18:00 5 и 6 очереди;
18:00-19:00 5 и 6 очереди; 19:00-20:00 1 и 2 очереди; 20:00-21:00 1 и 2 очереди; 21:00-22:00 3 и 4 очереди; 22:00-23:00 3 и 4 очереди; 23:00-24:00 5 и 6 очереди.
Напомним,
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