На Чернігівщині задіюють 3 черги графіків погодинних відключень
Київ • УНН
Після атаки РФ на Чернігівщині скасовано аварійні графіки відключень. Задіяно 3 черги погодинних відключень, розгорнуто 146 пунктів незламності, медзаклади працюють, 2 лікарні на резервному живленні.
Аварійні графіки, які діяли до 11:00 у Чернігівській області, у зв’язку з атакою зс рф, наразі скасовані. Пише УНН із посиланням на ТГ-канал Чернігівської обласної державної адміністрації.
Деталі
У Чернігівській області, у зв’язку з наслідками атак з боку російських військових сил, буде задіяно задіюються 3 черги графіків погодинних відключень. У пресслужбі ОДА також повідомили, що "до 11.00 без електропостачання на Чернігівщині перебувало майже 230 тисяч абонентів, було задіяно 10 черг аварійних відключень". Але зараз, за командою "Укренерго" аварійні графіки скасовані.
Також повідомлено про натупне:
В області розгорнуто 146 пунктів незламності, де можна підзарядити телефон, отримати питну воду.
Масована атака рф на Дніпропетровщині: показали наслідки 26.08.24, 11:14 • 25731 перегляд
Підрозділи ДСНС включились в роботу і допомагають.
Медичні заклади – всі працюють, як належить. На резервному живленні — 2 лікарні, інші мають електропостачання. Попередньо, обійшлись без позаштатних ситуацій.
Найбільші споживачі – підприємства ЖКГ. Де є проблема - використовуються резервні джерела живлення.
Нагадаємо
Ця атака буде віднесена до однієї з наймасовіших за весь період війни - "Укренерго"