На Черниговщине задействуют 3 очереди графиков почасовых отключений

Аварийные графики, которые действовали до 11:00 в Черниговской области в связи с атакой сс рф, пока отменены. Пишет УНН со ссылкой на ТГ-канал Черниговской областной государственной администрации.

Детали

В Черниговской области, в связи с последствиями атак со стороны российских военных сил, будет задействовано задействуются 3 очереди графиков почасовых отключений. В пресс-службе ОГА также сообщили, что «до 11.00 без электроснабжения на Черниговщине находилось почти 230 тысяч абонентов, было задействовано 10 очередей аварийных отключений». Но сейчас, по команде «Укрэнерго» аварийные графики отменены.

Также сообщено о следующем:

В области развернуто 146 пунктов несокрушимости, где можно подзарядить телефон, получить питьевую воду.

Масована атака рф на Дніпропетровщині: показали наслідки

Подразделения ГСЧС включились в работу и помогают.

Медицинские учреждения - все работают, как положено. На резервном питании - 2 больницы, другие имеют электроснабжение. Предварительно, обошлись без внештатных ситуаций.

Самые крупные потребители - предприятия ЖКХ. Где есть проблема - используются резервные источники питания.

Напомним,

Эта атака будет отнесена к одной из самых массовых за весь период войны - «Укрэнерго»