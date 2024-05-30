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Графіків відключень не буде для підприємств-імпортерів 80% від свого споживання електрики - Шмигаль

Графіків відключень не буде для підприємств-імпортерів 80% від свого споживання електрики - Шмигаль

Київ • УНН

 • 16071 перегляди

Кабінет міністрів ухвалив постанову, що звільняє підприємства, які імпортують 80% споживаної ними електроенергії, від графіків відключення електроенергії.

Кабінет міністрів ухвалив постанову, якою передбачається, що графіки відключень не будуть застосовуватися до підприємств, які імпортують 80% від свого споживання електроенергії. Про це під час засідання уряду заявив Прем’єр-міністр Денис Шмигаль, передає УНН.

Деталі

"Графіки відключень не будуть застосовуватися до підприємств, які імпортують 80% від свого споживання електроенергії. Ухвалили сьогодні відповідну постанову", - зазначив Шмигаль у Telegram.

З його слів, таким чином встановлюють справедливість для імпортерів електроенергії.

Очільник уряду додав, що "це дозволить таким підприємствам безперебійно та стабільно працювати, і водночас зменшиться дефіцит потужності в енергосистемі, а значить буде більше світла в оселях українців".

Нагадаємо

На минулому засідання уряду була ухвалена постанова, яка зобов’язує обленерго забезпечити рівномірну та справедливу черговість відключень світла. Пріоритетне енергозабезпечення матимуть об’єкти критичної інфраструктури, лікарні, військові підприємства та підприємства, які виконують мобілізаційні завдання.

Павло Башинський

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