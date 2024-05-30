Графиков отключений не будет для предприятий-импортеров 80% от своего потребления электричества - Шмыгаль

Кабинет министров принял постановление, которым предусматривается, что графики отключений не будут применяться к предприятиям, которые импортируют 80% от своего потребления электроэнергии. Об этом во время заседания правительства заявил Премьер-министр Денис Шмыгаль, передает УНН.

Детали

"Графики отключений не будут применяться к предприятиям, которые импортируют 80% от своего потребления электроэнергии. Приняли сегодня соответствующее постановление", - отметил Шмыгаль в Telegram.

По его словам, таким образом устанавливают справедливость для импортеров электроэнергии.

Глава правительства добавил, что "это позволит таким предприятиям бесперебойно и стабильно работать, и в то же время уменьшится дефицит мощности в энергосистеме, а значит будет больше света в домах украинцев".

Напомним

На прошедшем заседании правительства было принято постановление, обязывающее облэнерго обеспечить равномерную и справедливую очередность отключений света. Приоритетное энергообеспечение будут иметь объекты критической инфраструктуры, больницы, военные предприятия и предприятия, выполняющие мобилизационные задачи.