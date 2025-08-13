"Графік як у світових чемпіонів": Вихованці секції SpartaBox та Favbet Foundation проводять свій перший тренувальний табір

$41.430.02
Ексклюзив
Рішення Верховного Суду у справі "Конкорду" суперечить Конституції та Конвенції з прав людини - юрист
Скандал на концерті Макса Коржа у Польщі: у МЗС підтвердили затримання трьох українців
Нардеп не має права бути лобістом: де закінчується захист інтересів та починається незаконний впливPhoto
У Львові двоє підлітків раптово померли під час гостювання в одного з них
Перший євротрофей сезону: у Суперкубку УЄФА зіграють "ПСЖ" - "Тоттенгем"PhotoVideo
Трамп у середу переговорить з Зеленським та лідерами Європи перед самітом з путіним - Reuters
В Україні з 1 вересня зростуть розміри президентських стипендій: скільки отримуватимуть школярі та студенти
Місія виживання: чи врятує спецрежим Defence City авіабудування України
Решетилова про законопроєкт щодо Військового омбудсмана: має бути ухвалений на наступному тижні
Ми-8 на гачку кремля? Як українські вертольоти віддали у технічну залежність від компанії з російськими зв’язкамиPhoto
Бізнес на блокпосту: на Дніпропетровщині судитимуть правоохоронців, які вимагали гроші у водіїв13 серпня, 00:20 • 22942 перегляди
Заступник командира військової частини організував "дистанційну службу" і забирав виплати підлеглихPhoto13 серпня, 02:17 • 30960 перегляди
Наслідки втрати Україною контролю над Донецькою областю для фронту - прогноз ISWPhoto13 серпня, 02:50 • 28378 перегляди
Леонардо Ді Капріо не впізнала і обшукала поліція на Ібіці05:47 • 25884 перегляди
На Покровському напрямку зірвали штурм росіян - НацгвардіяVideo07:26 • 18484 перегляди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Фрідріх Мерц
Василь Малюк
Ян Ліпавський
Україна
Сполучені Штати Америки
Європа
Велика Британія
Франція
Автомобіль Тоні Старка з "Месників" вперше з'явиться на публіціPhotoVideo06:39 • 6592 перегляди
Леонардо Ді Капріо не впізнала і обшукала поліція на Ібіці05:47 • 26363 перегляди
Прем'єру "Шрек 5" офіційно відкладено: нову дату виходу у кінотеатрах вже встановлено Video12 серпня, 18:19 • 18498 перегляди
Легенда знову в строю: гітара Едді Ван Халена вперше за 40 років піде з молотка12 серпня, 15:52 • 26130 перегляди
"Часу більше немає": Мадонна закликала Папу Лева XIV відвідати Газу12 серпня, 06:40 • 114904 перегляди
Financial Times
Ґардіан
Панцирь-С1
Х-59
Економіст (журнал)

"Графік як у світових чемпіонів": Вихованці секції SpartaBox та Favbet Foundation проводять свій перший тренувальний табір

Київ • УНН

 • 236 перегляди

У клубі SpartaBox триває навчально-тренувальний збір для вихованців секції боксу.

"Графік як у світових чемпіонів": Вихованці секції SpartaBox та Favbet Foundation проводять свій перший тренувальний табір
SpartaBox

Упродовж першого тижня юні спортсмени пройшли інтенсивну програму підготовки: по два тренування на день, спеціальна фізична підготовка, кроси, робота на снарядах, плавання та спортивні ігри. Тренувальним процесом керує Володимир Чорний — віцечемпіон України серед еліти, призер міжнародних турнірів і тренер із понад 30-річним досвідом.

"На цьому етапі ми зосереджені на фізичній підготовці, захисних діях, пересуванні та відпрацюванні техніки в парах. Але для мене не менш важливо виховувати в дітях дисципліну, відповідальність і внутрішню стійкість. Завдяки підтримці Favbet Foundation ми можемо залучати ще більше дітей та відкривати для них цей чудовий вид спорту", — зазначив Володимир Чорний.

За словами тренера, тренувальний графік дітей близький до того, який використовують у підготовці професійні спортсмени та світові чемпіони. Задача — мотивувати їх та підготувати до виступів на більш високому рівні.

Фото: SpartaBox
Фото: SpartaBox

Навчально-тренувальні збори — частина активностей секції боксу, що діє у клубі SpartaBox в межах благодійної ініціативи "Сильніші разом" від Favbet Foundation. Заняття відбуваються на безоплатній основі під керівництвом досвідчених наставників.

Ініціатива "Сильніші разом" є складовою проєкту "Клуб Супергероїв" і реалізується Favbet Foundation із 2023 року. У межах проєкту фонд підтримує безкоштовні секції з боксу, боротьби, футболу та баскетболу для дітей із родин військовослужбовців, ВПО та інших соціально вразливих категорій. Окрім спортивного компоненту, проєкт охоплює також IT-освіту та підтримку школярів у регіонах.

Лілія Подоляк

СуспільствоСпорт