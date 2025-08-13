$41.430.02
Эксклюзив
09:48 • 1440 просмотра
Решение Верховного Суда по делу "Конкорда" противоречит Конституции и Конвенции по правам человека - юрист
09:00 • 4546 просмотра
Скандал на концерте Макса Коржа в Польше: в МИД подтвердили задержание трех украинцев
Эксклюзив
08:39 • 12792 просмотра
Нардеп не имеет права быть лоббистом: где заканчивается защита интересов и начинается незаконное влияниеPhoto
06:18 • 31735 просмотра
Первый евротрофей сезона: в Суперкубке УЕФА сыграют "ПСЖ" - "Тоттенхэм"PhotoVideo
06:01 • 25668 просмотра
Трамп в среду переговорит с Зеленским и лидерами Европы перед саммитом с путиным - Reuters
12 августа, 17:43 • 52524 просмотра
В Украине с 1 сентября вырастут размеры президентских стипендий: сколько будут получать школьники и студенты
Эксклюзив
12 августа, 15:14 • 79560 просмотра
Миссия выживания: спасет ли спецрежим Defence City авиастроение Украины
Эксклюзив
12 августа, 14:45 • 50933 просмотра
Решетилова о законопроекте о Военном омбудсмене: должен быть принят на следующей неделе
12 августа, 13:48 • 90629 просмотра
Ми-8 на крючке кремля? Как украинские вертолеты отдали в техническую зависимость от компании с российскими связямиPhoto
12 августа, 13:29 • 44193 просмотра
Зеленский поручил правительству рассмотреть упрощение пересечения границы для украинцев до 22 лет
Бизнес на блокпосту: на Днепропетровщине будут судить правоохранителей, вымогавших деньги у водителей
13 августа, 00:20 • 22942 просмотра
Заместитель командира воинской части организовал "дистанционную службу" и забирал выплаты подчиненных
13 августа, 02:17 • 30960 просмотра
Последствия потери Украиной контроля над Донецкой областью для фронта - прогноз ISW
13 августа, 02:50 • 28379 просмотра
Леонардо Ди Каприо не узнала и обыскала полиция на Ибице
05:47 • 25887 просмотра
На Покровском направлении сорвали штурм россиян - Нацгвардия
07:26 • 18486 просмотра
"График как у мировых чемпионов": Воспитаники секции SpartaBox и Favbet Foundation проводят свой первый тренировочный лагерь

Киев • УНН

 • 110 просмотра

В клубе SpartaBox продолжается учебно-тренировочный сбор для воспитанников секции бокса.

"График как у мировых чемпионов": Воспитаники секции SpartaBox и Favbet Foundation проводят свой первый тренировочный лагерь
Фото: SpartaBox

В течение первой недели юные спортсмены прошли интенсивную программу подготовки: по две тренировки в день, специальная физическая подготовка, кроссы, работа на снарядах, плавание и спортивные игры. Тренировочным процессом руководит Владимир Чорный — вице-чемпион Украины среди элиты, призер международных турниров и тренер с более чем 30-летним опытом.

"На этом этапе мы сосредоточены на физической подготовке, защитных действиях, передвижении и отработке техники в парах. Но для меня не менее важно воспитывать в детях дисциплину, ответственность и внутреннюю стойкость. Благодаря поддержке Favbet Foundation мы можем привлекать еще больше детей и открывать для них этот замечательный вид спорта", — отметил Владимир Чорный.

По словам тренера, тренировочный график детей приближенный к тому который используют профессиональные спортсмены и мировые чемпионы.  Задача — мотивировать их и готовить к выступам на более высоком уровне.

После насыщенной недели участники сбора отправились на отдых в Ивано-Франковск, где провели день на природе, посетили городской парк и прогулялись вокруг озера.

Фото: SpartaBox
Фото: SpartaBox

Учебно-тренировочные сборы — часть активностей секции бокса, которая действует в клубе SpartaBox в рамках благотворительной инициативы "Сильнее вместе" от Favbet Foundation. Занятия проводятся на бесплатной основе под руководством опытных наставников.

Инициатива "Сильнее вместе" является составляющей проекта "Клуб Супергероев" и реализуется Favbet Foundation с 2023 года. В рамках проекта фонд поддерживает бесплатные секции по боксу, борьбе, футболу и баскетболу для детей из семей военнослужащих, ВПЛ и других социально уязвимых категорий. Кроме спортивного компонента, проект охватывает также IT-образование и поддержку школьников в регионах.

Лилия Подоляк

Обществоспорт