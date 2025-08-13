"График как у мировых чемпионов": Воспитаники секции SpartaBox и Favbet Foundation проводят свой первый тренировочный лагерь

Фото: SpartaBox

В течение первой недели юные спортсмены прошли интенсивную программу подготовки: по две тренировки в день, специальная физическая подготовка, кроссы, работа на снарядах, плавание и спортивные игры. Тренировочным процессом руководит Владимир Чорный — вице-чемпион Украины среди элиты, призер международных турниров и тренер с более чем 30-летним опытом.

"На этом этапе мы сосредоточены на физической подготовке, защитных действиях, передвижении и отработке техники в парах. Но для меня не менее важно воспитывать в детях дисциплину, ответственность и внутреннюю стойкость. Благодаря поддержке Favbet Foundation мы можем привлекать еще больше детей и открывать для них этот замечательный вид спорта", — отметил Владимир Чорный.

По словам тренера, тренировочный график детей приближенный к тому который используют профессиональные спортсмены и мировые чемпионы. Задача — мотивировать их и готовить к выступам на более высоком уровне.

После насыщенной недели участники сбора отправились на отдых в Ивано-Франковск, где провели день на природе, посетили городской парк и прогулялись вокруг озера.

Фото: SpartaBox

Учебно-тренировочные сборы — часть активностей секции бокса, которая действует в клубе SpartaBox в рамках благотворительной инициативы "Сильнее вместе" от Favbet Foundation. Занятия проводятся на бесплатной основе под руководством опытных наставников.

Инициатива "Сильнее вместе" является составляющей проекта "Клуб Супергероев" и реализуется Favbet Foundation с 2023 года. В рамках проекта фонд поддерживает бесплатные секции по боксу, борьбе, футболу и баскетболу для детей из семей военнослужащих, ВПЛ и других социально уязвимых категорий. Кроме спортивного компонента, проект охватывает также IT-образование и поддержку школьников в регионах.