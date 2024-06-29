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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
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Готуємо нові рішення заради нашої сили й заради захисту наших людей - Зеленський

Київ • УНН

 • 27773 перегляди

Президент Володимир Зеленський, коментуючи російський удар по багатоповерхівці у Дніпрі, заявив, що «все робиться для з’ясування усіх обставин», і додав, що "готуються рішення для захисту людей".

Готуємо нові рішення заради нашої сили й заради захисту наших людей - Зеленський

У Дніпрі досі тривають роботи на місці влучання російської ракети по будинку. Рятувальники розбирають завали. Відомо про одну загиблу людину та 12 постраждалих. Україна готує нові рішення заради нашої сили й заради захисту людей. Про це у зверненні заявив Президент України Володимир Зеленський, передає УНН.

Дніпро. Зараз досі тривають роботи на місці влучання російської ракети по будинку. Розбирають завали. Станом на цей час відомо про одну загиблу людину – мої співчуття рідним та близьким. 12 людей постраждали. Усім надається необхідна допомога. Ще невідома доля кількох людей. Усе робиться, щоб з’ясувати всі обставини, усі деталі. І обов’язково росія відповідатиме за цей терор проти України. Ми готуємо нові рішення заради нашої сили й заради захисту наших людей,

- сказав Зеленський.

Нагадаємо

Вчора, 28 червня, армія рф здійснила ракетну атаку на Дніпро, влучивши у багатоповерхівку - зруйновано кілька поверхів.

Павло Башинський

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