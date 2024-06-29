В Днепре до сих пор продолжаются работы на месте попадания российской ракеты по дому. Спасатели разбирают завалы. Известно об одном погибшем человеке и 12 пострадавших. Украина готовит новые решения ради нашей силы и ради защиты людей. Об этом в обращении заявил Президент Украины Владимир Зеленский, передает УНН.

Днепр. Сейчас до сих пор продолжаются работы на месте попадания российской ракеты по дому. Разбирают завалы. По состоянию на это время известно об одном погибшем человеке - мои соболезнования родным и близким. 12 человек пострадали. Всем оказывается необходимая помощь. Еще неизвестна судьба нескольких человек. Все делается, чтобы выяснить все обстоятельства, все детали. И обязательно россия будет отвечать за этот террор против Украины. Мы готовим новые решения ради нашей силы и ради защиты наших людей, - сказал Зеленский.

Напомним

Вчера, 28 июня, армия рф осуществила ракетную атаку на Днепр, попав в многоэтажку - разрушено несколько этажей.