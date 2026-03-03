"Готуємо до бою": Шеф-кухар Клопотенко створить збірку рецептів для ЗСУ

$43.230.13
Ексклюзив
13:15 • 4072 перегляди
В оборонному комітеті Верховної Ради готові вислухати бізнес і доопрацювати законодавство щодо Defence City
13:07 • 9582 перегляди
ЄС закликає Україну надати доступ до "Дружби", що постачає російську нафту Угорщині та Словаччині - FT
Ексклюзив
12:11 • 10512 перегляди
Як діяти при високій температурі у дитини - поради педіатра
Ексклюзив
11:55 • 11877 перегляди
Система без належного контролю приречена на занепад - ексміністр Олег Мусій про кризу в медичній сфері
09:06 • 17396 перегляди
Зеленський попередив про ризик дефіциту ракет для ППО через війну на Близькому Сході
3 березня, 06:18 • 30687 перегляди
Україна отримала $1,5 млрд першого траншу за новою програмою від МВФ
Ексклюзив
2 березня, 16:02 • 99035 перегляди
Як допомогти домашнім улюбленцям при стресі - поради ветеринараPhoto
Ексклюзив
2 березня, 15:45 • 83897 перегляди
Світ на межі Третьої світової: яку роль у війні на Близькому сході відіграє Україна
2 березня, 15:00 • 60310 перегляди
Україна посилює консульську підтримку громадян на Близькому Сході, інформації про загиблих чи постраждалих немає - МЗС
2 березня, 14:18 • 51390 перегляди
Україна обговорює з ЄС питання змін у законодавство щодо можливості конфіскації нафти з танкерів "тіньового флоту" рф
Ізраїль заявив про одночасні удари в Тегерані та Бейруті3 березня, 06:54 • 30620 перегляди
Іран застосував російську тактику ударів БПЛА по державах Перської затоки - WSJ3 березня, 07:59 • 31971 перегляди
Повня 3 березня чи “Червʼячий Місяць” - звідки така назва та як побачити це явище09:14 • 36418 перегляди
Ціни на газ у Європі різко підскочили на тлі закриття заводу СПГ у Катарі10:02 • 13314 перегляди
Порти в ОАЕ та Омані зазнали атак дронів10:53 • 17564 перегляди
Платний в’їзд до ЄС для українців з 2026 року - все про нові правила 13:14 • 6442 перегляди
Повня 3 березня чи “Червʼячий Місяць” - звідки така назва та як побачити це явище09:14 • 36519 перегляди
"Кривавий Місяць" - перша велика астрономічна подія 2026 рокуPhoto2 березня, 17:58 • 47598 перегляди
Як допомогти домашнім улюбленцям при стресі - поради ветеринараPhoto
Ексклюзив
2 березня, 16:02 • 99024 перегляди
Посівний календар на березень - основні поради для вдалого урожаюPhoto2 березня, 13:28 • 64111 перегляди
Періс Гілтон влаштувала пікантну фотосесію у рожевій ванні та приголомшила мережуPhoto12:11 • 5996 перегляди
Віталій Козловський презентував україномовну версію хіта "Шекспір"Video2 березня, 19:57 • 27799 перегляди
Хайат презентував перший сингл "Мотив" з міні-альбому "Триптих" про війнуVideo2 березня, 15:14 • 34833 перегляди
Ольга Сумська зворушливо привітала доньку з 24-річчямVideo2 березня, 13:09 • 38307 перегляди
Чи справді одружилися Зендея та Том Голланд? Лоу Роуч розкрив всі карти2 березня, 12:03 • 37429 перегляди
"Готуємо до бою": Шеф-кухар Клопотенко створить збірку рецептів для ЗСУ

Київ • УНН

 • 138 перегляди

Міністерство оборони України запускає проєкт "Готуємо до бою" для покращення якості харчування у війську. Проєкт передбачає створення збірника рецептів та уніфікацію підходів у співпраці з ГО "Культ Фуд".

"Готуємо до бою": Шеф-кухар Клопотенко створить збірку рецептів для ЗСУ

Міністерство оборони України через Агенцію оборонних закупівель ДОТ запускає проєкт "Готуємо до бою", який має стати частиною реформи з підвищення якості харчування у війську. Ключовим продуктом проєкту має стати практичний збірник рецептів, який допоможе підготувати шеф-кухар Євген Клопотенко. Про це повідомили у офіційному Telegram-каналі Міністерства оборони, передає УНН.

Деталі

За інформацією відомства, однією з проблем у системі харчування залишається нестача профільної підготовки у значної частини військових кухарів, а також відсутність чітко прописаних алгоритмів роботи. У Міноборони зазначають, що навіть за умов своєчасної доставки продуктів, які відповідають стандартам, кінцевий результат на кухні може суттєво різнитися залежно від умов, наявного обладнання та досвіду персоналу.

Ключовим продуктом проєкту "Готуємо до бою" має стати практичний збірник рецептів для людей, відповідальних за організацію харчування в підрозділах. Йдеться про уніфікацію підходів і спрощення роботи на місцях, аби забезпечити стабільну якість страв у різних умовах.

У Міноборони також повідомили, що проєкт реалізують у співпраці з громадською організацією "Культ Фуд" шеф-кухаря Євгена Клопотенка. Така взаємодія, за задумом, має допомогти об’єднати та систематизувати практичний досвід різних підрозділів в організації харчування.

Нагадаємо

У лютому 2025 року Міноборони допустило до експлуатації нову українську польову кухню "Марічка" на 250 осіб. Кухня має оптимізовану систему нагріву, готує швидше та економніше, ніж радянські аналоги.

Олександра Василенко

Суспільство