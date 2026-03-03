"Готуємо до бою": Шеф-кухар Клопотенко створить збірку рецептів для ЗСУ

Міністерство оборони України через Агенцію оборонних закупівель ДОТ запускає проєкт "Готуємо до бою", який має стати частиною реформи з підвищення якості харчування у війську. Ключовим продуктом проєкту має стати практичний збірник рецептів, який допоможе підготувати шеф-кухар Євген Клопотенко. Про це повідомили у офіційному Telegram-каналі Міністерства оборони, передає УНН.

Деталі

За інформацією відомства, однією з проблем у системі харчування залишається нестача профільної підготовки у значної частини військових кухарів, а також відсутність чітко прописаних алгоритмів роботи. У Міноборони зазначають, що навіть за умов своєчасної доставки продуктів, які відповідають стандартам, кінцевий результат на кухні може суттєво різнитися залежно від умов, наявного обладнання та досвіду персоналу.

Ключовим продуктом проєкту "Готуємо до бою" має стати практичний збірник рецептів для людей, відповідальних за організацію харчування в підрозділах. Йдеться про уніфікацію підходів і спрощення роботи на місцях, аби забезпечити стабільну якість страв у різних умовах.

У Міноборони також повідомили, що проєкт реалізують у співпраці з громадською організацією "Культ Фуд" шеф-кухаря Євгена Клопотенка. Така взаємодія, за задумом, має допомогти об’єднати та систематизувати практичний досвід різних підрозділів в організації харчування.

Нагадаємо

У лютому 2025 року Міноборони допустило до експлуатації нову українську польову кухню "Марічка" на 250 осіб. Кухня має оптимізовану систему нагріву, готує швидше та економніше, ніж радянські аналоги.