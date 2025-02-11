ЗСУ отримали нову польову кухню "Марічка": які вона має переваги

Міністерство оборони кодифікувало і допустило до експлуатації у підрозділах ЗСУ польову кухню "Марічка", яка розрахована на 250 осіб, та завдяки оптимізованій системі нагріву готує страви швидше, використовуючи при цьому менше палива. Про це повідомляє Міноборони, передає УНН.

Міністерство оборони кодифікувало і допустило до експлуатації у підрозділах ЗСУ польову кухню "Марічка. Кухня призначена для приготування їжі у польових умовах для підрозділу чисельністю до 250 осіб. Польову кухню "Марічка" виготовило українське підприємство на заміну радянським зразкам. Виробник дослухався до побажання військових щодо осучаснення та удосконалення приготування гарячої їжі у польових умовах - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що виробники також врахували переваги польової кухні армії однієї з країн НАТО. Нова кухня побудована на одновісному шасі причепа для вантажівки.

Порівняно з радянським зразком, українська "Марічка" має низку переваг. Зокрема, при схожих габаритних розмірах на вітчизняному зразку може приготувати удвічі більший об’єм перших та других страв. Окрім того, кухня має дві духові шафи об’ємом по 55 л, необхідний посуд та технічні ємності. "Марічка" працює на дизельному або твердому паливі. Завдяки оптимізованій системі нагріву готує страви швидше, використовуючи при цьому менше палива. Вбудоване модульне накриття–парасоля дозволяє персоналу не встановлювати додатковий намет, що заощаджує час для розгортання у робоче положення - додали в Міноборони.

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