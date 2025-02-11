ВСУ получили новую полевую кухню "Маричка": какие она имеет преимущества
Киев • УНН
Минобороны допустило к эксплуатации новую украинскую полевую кухню "Маричка" на 250 человек. Кухня имеет оптимизированную систему нагрева, готовит быстрее и экономнее, чем советские аналоги.
Министерство обороны кодифицировало и допустило к эксплуатации в подразделениях ВСУ полевую кухню "Маричка", которая рассчитана на 250 человек, и благодаря оптимизированной системе нагрева готовит блюда быстрее, используя при этом меньше топлива. Об этом сообщает Минобороны, передает УНН.
Министерство обороны кодифицировало и допустило к эксплуатации в подразделениях ВСУ полевую кухню "Маричка. Кухня предназначена для приготовления пищи в полевых условиях для подразделения численностью до 250 человек. Полевую кухню "Маричка" изготовило украинское предприятие на замену советским образцам. Производитель прислушался к пожеланиям военных по осовремениванию и усовершенствованию приготовления горячей пищи в полевых условиях
Отмечается, что производители также учли преимущества полевой кухни армии одной из стран НАТО. Новая кухня построена на одноосном шасси прицепа для грузовика.
По сравнению с советским образцом, украинская "Маричка" имеет ряд преимуществ. В частности, при похожих габаритных размерах на отечественном образце может приготовить вдвое больший объем первых и вторых блюд. Кроме того, кухня имеет два духовых шкафа объемом по 55 л, необходимую посуду и технические емкости. "Маричка" работает на дизельном или твердом топливе. Благодаря оптимизированной системе нагрева готовит блюда быстрее, используя при этом меньше топлива. Встроенное модульное накрытие-зонт позволяет персоналу не устанавливать дополнительную палатку, что экономит время для развертывания в рабочее положение
Напомним
Минобороны допустило к эксплуатации в подразделениях ВСУ беспилотный авиационный комплекс "Громила" украинского производства.