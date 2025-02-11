ВСУ получили новую полевую кухню "Маричка": какие она имеет преимущества

ukenru
Население Украины сократилось до 32 млн. Чернышов рассказал, сколько украинцев выехали
15:18 • 4921 просмотра

Население Украины сократилось до 32 млн. Чернышов рассказал, сколько украинцев выехали

Зеленский планирует предложить рф обмен территорий Курщины на часть территорий Украины
15:05 • 17289 просмотра

Зеленский планирует предложить рф обмен территорий Курщины на часть территорий Украины

Эксклюзив
Ассоциация органов местного самоуправления: международное сотрудничество громад - ключ к развитию и поддержке Украины
14:52 • 26526 просмотра

Ассоциация органов местного самоуправления: международное сотрудничество громад - ключ к развитию и поддержке Украины

В Минэкономики оценили влияние пошлин США на украинскую сталь: заявили, что готовы искать решение с партнерами
14:35 • 38297 просмотра

В Минэкономики оценили влияние пошлин США на украинскую сталь: заявили, что готовы искать решение с партнерами

Дроны рф в январе вызвали больше жертв в Украине среди гражданских, чем другое оружие - ООН
14:09 • 45857 просмотра

Дроны рф в январе вызвали больше жертв в Украине среди гражданских, чем другое оружие - ООН

Эксклюзив
Как меняется рынок труда в 2025 году: ключевые тренды
10:46 • 100555 просмотра

Как меняется рынок труда в 2025 году: ключевые тренды

Эксклюзив
"Экспериментальное оружие" для уничтожения КАБов: что это и как работает - объяснение аналитика
11 февраля, 08:06 • 109149 просмотра

"Экспериментальное оружие" для уничтожения КАБов: что это и как работает - объяснение аналитика

Лига Чемпионов возвращается: первые матчи, фавориты, где смотреть
11 февраля, 07:08 • 136491 просмотра

Лига Чемпионов возвращается: первые матчи, фавориты, где смотреть

Трамп: Украина "фактически" согласилась предоставить США доступ к минералам на 500 млрд долларов за военную помощь
11 февраля, 05:41 • 117766 просмотра

Трамп: Украина "фактически" согласилась предоставить США доступ к минералам на 500 млрд долларов за военную помощь

Международный день женщин и девушек в науке и День работников органов ЗАГСа в Украине : что еще празднуют 11 февраля
11 февраля, 04:30 • 114922 просмотра

Международный день женщин и девушек в науке и День работников органов ЗАГСа в Украине : что еще празднуют 11 февраля

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Ракетный удар по Полтавщине: 9 населенных пунктов остались без газа

Ракетный удар по Полтавщине: 9 населенных пунктов остались без газа

11 февраля, 05:47 • 74207 просмотра
Новый скандал вокруг Diddy: рэпера обвинили в изнасиловании уличного артиста

Новый скандал вокруг Diddy: рэпера обвинили в изнасиловании уличного артиста

11 февраля, 07:19 • 119630 просмотра
Канье Уэст выпустил футболки со свастикой

Канье Уэст выпустил футболки со свастикой

11 февраля, 08:18 • 115493 просмотра
Кто заменит Риз Уизерспун? Две актрисы борются за культовую роль в приквеле "Блондинки в законе"

Кто заменит Риз Уизерспун? Две актрисы борются за культовую роль в приквеле "Блондинки в законе"

13:02 • 75750 просмотра
5 признаков того, что на вашей кухне пора сделать уборку

5 признаков того, что на вашей кухне пора сделать уборку

14:04 • 68179 просмотра
публикации
5 признаков того, что на вашей кухне пора сделать уборку

5 признаков того, что на вашей кухне пора сделать уборку

14:04 • 68343 просмотра
Лига Чемпионов возвращается: первые матчи, фавориты, где смотреть

Лига Чемпионов возвращается: первые матчи, фавориты, где смотреть

11 февраля, 07:08 • 136491 просмотра
Форма есть, но ее нет. Зачем АРМА "служебная" форма, если официально ее не существует?

Форма есть, но ее нет. Зачем АРМА "служебная" форма, если официально ее не существует?
Эксклюзив

10 февраля, 17:01 • 159136 просмотра
Манипуляции Гетманцева или как перебросить ответственность на суд

Манипуляции Гетманцева или как перебросить ответственность на суд

10 февраля, 16:44 • 129758 просмотра
В шаге от смерти: спортсмены, которые выжили после тяжелых болезней и вернулись в спорт

В шаге от смерти: спортсмены, которые выжили после тяжелых болезней и вернулись в спорт

10 февраля, 15:21 • 154093 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Green Day вдохновил на новый комедийный фильм о приключениях молодых музыкантов

Green Day вдохновил на новый комедийный фильм о приключениях молодых музыкантов

15:01 • 14065 просмотра
Виллу скандального блогера Волошина на Бали за $370 тысяч затопило

Виллу скандального блогера Волошина на Бали за $370 тысяч затопило

14:24 • 38086 просмотра
Кто заменит Риз Уизерспун? Две актрисы борются за культовую роль в приквеле "Блондинки в законе"

Кто заменит Риз Уизерспун? Две актрисы борются за культовую роль в приквеле "Блондинки в законе"

13:02 • 75928 просмотра
Канье Уэст выпустил футболки со свастикой

Канье Уэст выпустил футболки со свастикой

11 февраля, 08:18 • 115519 просмотра
Новый скандал вокруг Diddy: рэпера обвинили в изнасиловании уличного артиста

Новый скандал вокруг Diddy: рэпера обвинили в изнасиловании уличного артиста

11 февраля, 07:19 • 119656 просмотра
Актуальное
ВСУ получили новую полевую кухню "Маричка": какие она имеет преимущества

ВСУ получили новую полевую кухню "Маричка": какие она имеет преимущества

Киев  •  УНН

 • 6244 просмотра

Read in English

Минобороны допустило к эксплуатации новую украинскую полевую кухню "Маричка" на 250 человек. Кухня имеет оптимизированную систему нагрева, готовит быстрее и экономнее, чем советские аналоги.

Министерство обороны кодифицировало и допустило к эксплуатации в подразделениях ВСУ полевую кухню "Маричка", которая рассчитана на 250 человек, и благодаря оптимизированной системе нагрева готовит блюда быстрее, используя при этом меньше топлива. Об этом сообщает Минобороны, передает УНН.

Министерство обороны кодифицировало и допустило к эксплуатации в подразделениях ВСУ полевую кухню "Маричка. Кухня предназначена для приготовления пищи в полевых условиях для подразделения численностью до 250 человек. Полевую кухню "Маричка" изготовило украинское предприятие на замену советским образцам. Производитель прислушался к пожеланиям военных по осовремениванию и усовершенствованию приготовления горячей пищи в полевых условиях 

- говорится в сообщении.
Image

Отмечается, что производители также учли преимущества полевой кухни армии одной из стран НАТО. Новая кухня построена на одноосном шасси прицепа для грузовика.

По сравнению с советским образцом, украинская "Маричка" имеет ряд преимуществ. В частности, при похожих габаритных размерах на отечественном образце может приготовить вдвое больший объем первых и вторых блюд. Кроме того, кухня имеет два духовых шкафа объемом по 55 л, необходимую посуду и технические емкости. "Маричка" работает на дизельном или твердом топливе. Благодаря оптимизированной системе нагрева готовит блюда быстрее, используя при этом меньше топлива. Встроенное модульное накрытие-зонт позволяет персоналу не устанавливать дополнительную палатку, что экономит время для развертывания в рабочее положение

 - добавили в Минобороны.

Напомним

Минобороны допустило к эксплуатации в подразделениях ВСУ беспилотный авиационный комплекс "Громила" украинского производства.

Павел Башинский

Павел Башинский

ВойнаТехнологии
ministerstvo-oborony-ukrainaМинистерство обороны Украины
natoNATO
vooruzhennie-sili-ukrainiВооруженные силы Украины
ukrainaУкраина

Обратиться по вопросам размещения рекламы