Эксклюзив
13:15 • 4222 просмотра
В оборонном комитете Верховной Рады готовы выслушать бизнес и доработать законодательство по Defence City
13:07 • 10011 просмотра
ЕС призывает Украину предоставить доступ к "Дружбе", поставляющей российскую нефть в Венгрию и Словакию - FT
Эксклюзив
12:11 • 10685 просмотра
Как действовать при высокой температуре у ребенка - советы педиатра
Эксклюзив
11:55 • 12034 просмотра
Система без надлежащего контроля обречена на упадок - экс-министр Олег Мусий о кризисе в медицинской сфере
09:06 • 17525 просмотра
Зеленский предупредил о риске дефицита ракет для ПВО из-за войны на Ближнем Востоке
3 марта, 06:18 • 30759 просмотра
Украина получила $1,5 млрд первого транша по новой программе от МВФ
Эксклюзив
2 марта, 16:02 • 99218 просмотра
Как помочь домашним питомцам при стрессе - советы ветеринараPhoto
Эксклюзив
2 марта, 15:45 • 83918 просмотра
Мир на грани Третьей мировой: какую роль в войне на Ближнем Востоке играет Украина
2 марта, 15:00 • 60322 просмотра
Украина усиливает консульскую поддержку граждан на Ближнем Востоке, информации о погибших или пострадавших нет - МИД
2 марта, 14:18 • 51393 просмотра
Украина обсуждает с ЕС вопрос изменений в законодательство относительно возможности конфискации нефти с танкеров "теневого флота" рф
"Готовим к бою": Шеф-повар Клопотенко создаст сборник рецептов для ВСУ

Киев • УНН

 • 250 просмотра

Министерство обороны Украины запускает проект "Готовим к бою" для улучшения качества питания в армии. Проект предусматривает создание сборника рецептов и унификацию подходов в сотрудничестве с ОО "Культ Фуд".

"Готовим к бою": Шеф-повар Клопотенко создаст сборник рецептов для ВСУ

Министерство обороны Украины через Агентство оборонных закупок ДОТ запускает проект "Готовим к бою", который должен стать частью реформы по повышению качества питания в армии. Ключевым продуктом проекта должен стать практический сборник рецептов, который поможет подготовить шеф-повар Евгений Клопотенко. Об этом сообщили в официальном Telegram-канале Министерства обороны, передает УНН.

Детали

По информации ведомства, одной из проблем в системе питания остается нехватка профильной подготовки у значительной части военных поваров, а также отсутствие четко прописанных алгоритмов работы. В Минобороны отмечают, что даже в условиях своевременной доставки продуктов, соответствующих стандартам, конечный результат на кухне может существенно различаться в зависимости от условий, имеющегося оборудования и опыта персонала.

Ключевым продуктом проекта "Готовим к бою" должен стать практический сборник рецептов для людей, ответственных за организацию питания в подразделениях. Речь идет об унификации подходов и упрощении работы на местах, чтобы обеспечить стабильное качество блюд в разных условиях.

В Минобороны также сообщили, что проект реализуется в сотрудничестве с общественной организацией "Культ Фуд" шеф-повара Евгения Клопотенко. Такое взаимодействие, по замыслу, должно помочь объединить и систематизировать практический опыт различных подразделений в организации питания.

Напомним

В феврале 2025 года Минобороны допустило к эксплуатации новую украинскую полевую кухню "Маричка" на 250 человек. Кухня имеет оптимизированную систему нагрева, готовит быстрее и экономичнее, чем советские аналоги.

Александра Василенко

Общество