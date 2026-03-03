"Готовим к бою": Шеф-повар Клопотенко создаст сборник рецептов для ВСУ

Министерство обороны Украины через Агентство оборонных закупок ДОТ запускает проект "Готовим к бою", который должен стать частью реформы по повышению качества питания в армии. Ключевым продуктом проекта должен стать практический сборник рецептов, который поможет подготовить шеф-повар Евгений Клопотенко. Об этом сообщили в официальном Telegram-канале Министерства обороны, передает УНН.

Детали

По информации ведомства, одной из проблем в системе питания остается нехватка профильной подготовки у значительной части военных поваров, а также отсутствие четко прописанных алгоритмов работы. В Минобороны отмечают, что даже в условиях своевременной доставки продуктов, соответствующих стандартам, конечный результат на кухне может существенно различаться в зависимости от условий, имеющегося оборудования и опыта персонала.

Ключевым продуктом проекта "Готовим к бою" должен стать практический сборник рецептов для людей, ответственных за организацию питания в подразделениях. Речь идет об унификации подходов и упрощении работы на местах, чтобы обеспечить стабильное качество блюд в разных условиях.

В Минобороны также сообщили, что проект реализуется в сотрудничестве с общественной организацией "Культ Фуд" шеф-повара Евгения Клопотенко. Такое взаимодействие, по замыслу, должно помочь объединить и систематизировать практический опыт различных подразделений в организации питания.

Напомним

В феврале 2025 года Минобороны допустило к эксплуатации новую украинскую полевую кухню "Маричка" на 250 человек. Кухня имеет оптимизированную систему нагрева, готовит быстрее и экономичнее, чем советские аналоги.