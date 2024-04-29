Головна опозиційна партія виграє позачергові вибори у Японії
Київ • УНН
Правляча партія прем'єр-міністра Фуміо Кісіда втратила позиції на довиборах, а кандидати від головної опозиційної Конституційно-демократичної партії отримали ключові місця.
Правляча партія прем'єр-міністра Фуміо Кісіди втратила позиції під час додаткових довиборів, на яких майже отримали перемогу кандидати від Конституційно-демократичної партії - найбільшої опозиційної партії Японії. Про це пише NHK World, передає УНН.
Деталі
Напередодні в Японії відбулися позачергові вибори до нижньої палати парламенту. На сьогодні відомо, що найближчими до перемоги є кандидати від Конституційно-демократичної партії, яка є найбільшою опозиційною партією Японії. Про ймовірний успіх свідчать результати на трьох довиборах до парламенту Японії, що відбулися в Сімані (південний захід), Нагасакі (південний захід) і Токіо, які значно послабили позиції непопулярного прем'єр-міністра Фуміо Кісіди, що наближається до кінця свого терміну на посаді очільника ЛДП (Ліберально-демократична партія Японії, - японська політична партія консервативного спрямування, заснована у 1955 році, - ред.).
Це буде сильним ударом для прем’єр-міністра
Експерт додав, що прем’єр-міністру буде важко балотуватися на другий термін як лідера партії, якщо підтримка його кабінету залишиться низькою.
Довідково
Додаткові вибори відбудуться вперше після того, як у другій половині 2023 року стало відомо про зловживання Ліберально-демократичної партії під час збору коштів. Цього місяця ЛДП покарала десятки партійних політиків, які отримували хабарі за продаж квитків на фандрейзингові заходи та не відзвітували про отримані кошти.
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