Главная оппозиционная партия выигрывает внеочередные выборы в Японии

Правящая партия премьер-министра Фумио Кисиды потеряла позиции во время дополнительных довыборов, на которых почти одержали победу кандидаты от Конституционно-демократической партии - крупнейшей оппозиционной партии Японии. Об этом пишет NHK World, передает УНН.



Детали

Накануне в Японии состоялись внеочередные выборы в нижнюю палату парламента. На сегодня известно, что наиболее близки к победе кандидаты от Конституционно-демократической партии, которая является крупнейшей оппозиционной партией Японии. О вероятном успехе свидетельствуют результаты на трех довыборах в парламент Японии, состоявшихся в Симане (юго-запад), Нагасаки (юго-запад) и Токио, значительно ослабили позиции непопулярного премьер-министра Фумио Кисиды, который приближается к концу своего срока на посту главы ЛДП (Либерально-демократическая партия Японии, - японская политическая партия консервативного направления, основанная в 1955 году - ред).

Это будет сильным ударом для премьер-министра - заявил Шигенобу Тамура, бывший сотрудник ЛДП, ставший политическим обозревателем.

Эксперт добавил, что премьер-министру будет трудно баллотироваться на второй срок в качестве лидера партии, если поддержка его кабинета останется низкой.

Справочно

Дополнительные выборы состоятся впервые после того, как во второй половине 2023 года стало известно о злоупотреблениях Либерально-демократической партии при сборе средств. В этом месяце ЛДП наказала десятки партийных политиков, которые получали взятки за продажу билетов на фандрейзинговые мероприятия и не отчитались о полученных средствах.

Напомним,

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