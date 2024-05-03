Голова Запорізької ОВА: ворог посилив атаки на наші населенні пункти

На Запоріжжі росіяни обстріляли 8 населених пунктів, а кількість обстрілів зросла до 348 за минулу добу. Про це в ефірі телемарафону розповів голова Запорізької ОВА Іван Федоров, передає УНН.

За останню добу ворог 348 разів обстріляв наші населені пункти. Це більше ніж зазвичай, раніше в середньому було 250 обстрілів. В останні дні, ворог дійсно посилив атаки на наші населенні пункти.Під ворожим обстрілом було 8 населених пунктів , 17 будівель повністю зруйновано