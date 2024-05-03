Глава Запорожской ОВА: враг усилил атаки на наши населенные пункты

На Запорожье россияне обстреляли 8 населенных пунктов, а количество обстрелов возросло до 348 за минувшие сутки. Об этом в эфире телемарафона рассказал председатель Запорожской ОВА Иван Федоров, передает УНН.

За последние сутки враг 348 раз обстрелял наши населенные пункты. Это больше чем обычно, раньше в среднем было 250 обстрелов. В последние дни, враг действительно усилил атаки на наши населенные пункты. под вражеским обстрелом было 8 населенных пунктов, 17 зданий полностью разрушено - рассказал Федоров.

Напомним,

Оккупанты пытаются восстановить положение на юге Украины, проводя постоянные штурмовые действия, которые не имеют успеха.