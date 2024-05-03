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Глава Запорожской ОВА: враг усилил атаки на наши населенные пункты
За минувшие сутки россияне усилили обстрелы 8 населенных пунктов в Запорожской области, осуществив 348 обстрелов и разрушив 17 зданий.
В Украине уже засеяно более половины яровых культур от запланированного - Шмыгаль
Украина уже засеяла более половины из запланированных 13,5 миллионов гектаров яровых культур - 7,2 миллиона гектаров.
На Запорожье силы ПВО уничтожили вражеский разведывательный БПЛА
Украинские силы противовоздушной обороны уничтожили российский разведывательный беспилотник в Запорожской области.
Уик-энд в семейном кругу: топ фильмов для пасхальных выходных
УНН предлагает подборку разнообразных фильмов для просмотра на пасхальных выходных, среди которых комедии, анимационные фильмы и библейские истории.
россияне ударили по Харькову авиабомбой УМПБ Д-30: в ОВА рассказали о последствиях
82-летняя прикованная к постели женщина погибла, еще двое получили ранения, а 15 домов были повреждены или разрушены в Харькове в результате российской атаки с использованием модифицированной бомбы УМПБ Д-30.
Берлин предлагает бесплатно передать бывшую виллу Геббельса новым владельцам, желающим отреставрировать и поддерживать комплекс
Власти Берлина рассматривают возможность бесплатно отдать бывшую виллу Геббельса новым владельцам, которые отреставрируют и будут поддерживать комплекс в надлежащем состоянии, поскольку на содержание нацистского объекта требуются большие средства.
Китай запустил историческую миссию для получения образцов с обратной стороны Луны
Китай запустил зонд "Chang'e-6" для возвращения образцов камней и почвы из древнего бассейна Южного полюса-Айткен на дальней стороне Луны, что является первой такой миссией в мире.
Женщина пыталась вывезти в Польшу скрипку Stradivarius
Скрипка «Antonius Stradivarius» 1713 года производства, потенциально имеющая культурную и историческую ценность, была найдена в багажном отделении автомобиля на пограничном пункте пропуска «Краковец».
С какими болезнями могут мобилизовать в армию? В Минобороны определили перечень
Министерство обороны утвердило приказ, устанавливающий перечень заболеваний для определения годности к военной службе с такими категориями, как полностью годен, годен для тыловых подразделений и непригоден.
Конгресс США вдвое увеличил расходы на производство артиллерийских боеприпасов
Конгресс удвоил финансирование до 6 миллиардов долларов на производство 155-мм артиллерийских снарядов для пополнения запасов, истощенных поставками в Украину и Израиль, с целью увеличить ежемесячное производство до 100 000 единиц к лету 2025 года.