ГО "Фундація Течія" Олега Крота взяла на себе відновлення Київської дитячої інфекційної лікарні після ракетного удару

Київська міська дитяча клінічна інфекційна лікарня постраждала внаслідок обстрілу російськими ракетами: було пошкоджено дах у трьох корпусах, вибито 48 вікон, постраждали палати та бокси. За словами заступника медичного директора з дитячої інфекційної патології КНП "Київська міська дитяча клінічна інфекційна лікарня" Андрія Деркача, першою на заклик про допомогу відгукнулася ГО "Фундація Течія" на чолі з Олегом Кротом.

Я дуже вдячний пану Олегу за те, що він відгукнувся на наш заклик і взявся за відновлення лікарні. Йдеться про повне відновлення цілісності будівлі. Додатковим бонусом стали медикаменти на кілька місяців, щоб ми могли перекрити наші нагальні потреби — зазначив Андрій Деркач.

У лікарні також планують відкриття Центру ментального здоров’я на другому поверсі, який зазнав ушкоджень від удару. Його відновлення та запуск також взяла на себе ГО "Фундація Течія". Будівельні роботи мають завершити до середини — максимум кінця жовтня, аби заклад зміг повноцінно працювати у зимовий період.

"Для нас ця допомога є критично важливою. Адже лікарня має працювати безперебійно, особливо восени та взимку, коли зростає кількість інфекційних захворювань серед дітей. Завдяки підтримці Фундації ТЕЧІЯ ми впевнені, що зможемо повністю відновити роботу закладу й надати маленьким пацієнтам якісну та безпечну медичну допомогу", — підкреслив Андрій Деркач.

Олег Крот, благодійник і співзасновник ГО "Фундація Течія"

Важливо додати, що Олег Крот на постійній основі допомагає медичним закладам по всій Україні, зокрема дитячим. Він опікується Центром інклюзії та корекції "Єва", який є унікальним для України. 8 вересня 2025 року там стартував уже 28-й безкоштовний курс реабілітації для дітей з інвалідністю та особливими освітніми потребами. Програма триватиме до 17 жовтня і включає реабілітацію в басейні, логопедичні та дефектологічні заняття, нейропсихологічну підтримку, фізичну терапію, масаж, арттерапію та заняття для соціалізації. Курси відкриті для дітей з родин військових, внутрішньо переміщених осіб, сиріт, дітей із онкологічними діагнозами та тих, хто потребує повторної реабілітації.