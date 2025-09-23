$41.380.13
Ексклюзив
13:28
В Умані під час святкування Рош га-Шана вилучили речовини, схожі на наркотики: поліція каже, що випадки поодинокі
Ексклюзив
12:09
Демографічна криза в Україні: оцінки Інституту демографії та варіанти вирішення проблем
11:29
Кабмін подав до ВР програму дій уряду з 12 пріоритетами: що передбачається
23 вересня, 05:00
На ювілейній сесії Генасамблеї ООН виступлять близько сотні президентів та понад 40 прем'єрів
23 вересня, 00:52
Президент Туреччини не вірить у швидке завершення війни в Україні
22 вересня, 20:12
Зеленський прибув до Нью-Йорка. На порядку денному участь в Генасамблеї ООН та десятки зустрічей
22 вересня, 17:45
Трамп 23 вересня проведе зустріч із Зеленським - Білий дім
22 вересня, 12:19
Вбивство підлітка на фунікулері у Києві: суд засудив Косова до довічного увʼязнення
22 вересня, 11:53
Базова соціальна допомога вже в "Дії": замінить п'ять різних виплат
Ексклюзив
22 вересня, 11:25
"Золота карта" від Трампа: чи може Україна використати американський досвід інвестицій в обмін на право на проживання або робочу візу?
ГО "Фундація Течія" Олега Крота взяла на себе відновлення Київської дитячої інфекційної лікарні після ракетного удару

Київ

 • 592 перегляди

ГО "Фундація Течія" Олега Крота взяла на себе відновлення Київської міської дитячої клінічної інфекційної лікарні, пошкодженої ракетним обстрілом. Організація також профінансує відкриття Центру ментального здоров'я та забезпечить лікарню медикаментами.

ГО "Фундація Течія" Олега Крота взяла на себе відновлення Київської дитячої інфекційної лікарні після ракетного удару

Київська міська дитяча клінічна інфекційна лікарня постраждала внаслідок обстрілу російськими ракетами: було пошкоджено дах у трьох корпусах, вибито 48 вікон, постраждали палати та бокси. За словами заступника медичного директора з дитячої інфекційної патології КНП "Київська міська дитяча клінічна інфекційна лікарня" Андрія Деркача, першою на заклик про допомогу відгукнулася ГО "Фундація Течія" на чолі з Олегом Кротом.

Я дуже вдячний пану Олегу за те, що він відгукнувся на наш заклик і взявся за відновлення лікарні. Йдеться про повне відновлення цілісності будівлі. Додатковим бонусом стали медикаменти на кілька місяців, щоб ми могли перекрити наші нагальні потреби

— зазначив Андрій Деркач.

У лікарні також планують відкриття Центру ментального здоров’я на другому поверсі, який зазнав ушкоджень від удару. Його відновлення та запуск також взяла на себе ГО "Фундація Течія". Будівельні роботи мають завершити до середини — максимум кінця жовтня, аби заклад зміг повноцінно працювати у зимовий період.

"Для нас ця допомога є критично важливою. Адже лікарня має працювати безперебійно, особливо восени та взимку, коли зростає кількість інфекційних захворювань серед дітей. Завдяки підтримці Фундації ТЕЧІЯ ми впевнені, що зможемо повністю відновити роботу закладу й надати маленьким пацієнтам якісну та безпечну медичну допомогу", — підкреслив Андрій Деркач.

Олег Крот, благодійник і співзасновник ГО
Олег Крот, благодійник і співзасновник ГО "Фундація Течія"

Важливо додати, що Олег Крот на постійній основі допомагає медичним закладам по всій Україні, зокрема дитячим. Він опікується Центром інклюзії та корекції "Єва", який є унікальним для України. 8 вересня 2025 року там стартував уже 28-й безкоштовний курс реабілітації для дітей з інвалідністю та особливими освітніми потребами. Програма триватиме до 17 жовтня і включає реабілітацію в басейні, логопедичні та дефектологічні заняття, нейропсихологічну підтримку, фізичну терапію, масаж, арттерапію та заняття для соціалізації. Курси відкриті для дітей з родин військових, внутрішньо переміщених осіб, сиріт, дітей із онкологічними діагнозами та тих, хто потребує повторної реабілітації.

Лілія Подоляк

Новини Бізнесу
благодійність
Олег Крот
Україна
Київ