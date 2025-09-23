ОО "Фундація Течія" Олега Крота взяла на себя восстановление Киевской детской инфекционной больницы после ракетного удара
Киев • УНН
ОО "Фундація Течія" Олега Крота взяла на себя восстановление Киевской городской детской клинической инфекционной больницы, поврежденной ракетным обстрелом. Организация также профинансирует открытие Центра ментального здоровья и обеспечит больницу медикаментами.
Киевская городская детская клиническая инфекционная больница пострадала в результате обстрела российскими ракетами: была повреждена крыша в трех корпусах, выбито 48 окон, пострадали палаты и боксы. По словам заместителя медицинского директора по детской инфекционной патологии КНП "Киевская городская детская клиническая инфекционная больница" Андрея Деркача, первой на призыв о помощи откликнулась ОО "Фундація Течія" во главе с Олегом Кротом.
Я очень благодарен господину Олегу за то, что он откликнулся на наш призыв и взялся за восстановление больницы. Речь идет о полном восстановлении целостности здания. Дополнительным бонусом стали медикаменты на несколько месяцев, чтобы мы могли перекрыть наши насущные потребности
В больнице также планируют открытие Центра ментального здоровья на втором этаже, который получил повреждения от удара. Его восстановление и запуск также взяла на себя ОО "Фундація Течія". Строительные работы должны завершить к середине — максимум концу октября, чтобы заведение смогло полноценно работать в зимний период.
"Для нас эта помощь является критически важной. Ведь больница должна работать бесперебойно, особенно осенью и зимой, когда растет количество инфекционных заболеваний среди детей. Благодаря поддержке Фонда ТЕЧІЯ мы уверены, что сможем полностью восстановить работу учреждения и предоставить маленьким пациентам качественную и безопасную медицинскую помощь", — подчеркнул Андрей Деркач.
Важно добавить, что Олег Крот на постоянной основе помогает медицинским учреждениям по всей Украине, в частности детским. Он курирует Центр инклюзии и коррекции "Ева", который является уникальным для Украины. 8 сентября 2025 года там стартовал уже 28-й бесплатный курс реабилитации для детей с инвалидностью и особыми образовательными потребностями. Программа продлится до 17 октября и включает реабилитацию в бассейне, логопедические и дефектологические занятия, нейропсихологическую поддержку, физическую терапию, массаж, арт-терапию и занятия для социализации. Курсы открыты для детей из семей военных, внутренне перемещенных лиц, сирот, детей с онкологическими диагнозами и тех, кто нуждается в повторной реабилитации.