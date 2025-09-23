$41.380.13
Эксклюзив
13:28 • 2836 просмотра
В Умани во время празднования Рош ха-Шана изъяли вещества, похожие на наркотики: полиция говорит, что случаи единичные
Эксклюзив
12:09 • 12741 просмотра
Демографический кризис в Украине: оценки Института демографии и варианты решения проблем
11:29 • 11630 просмотра
Кабмин подал в ВР программу действий правительства с 12 приоритетами: что предусматривается
23 сентября, 05:00 • 36174 просмотра
На юбилейной сессии Генассамблеи ООН выступят около сотни президентов и более 40 премьеров
23 сентября, 00:52 • 32382 просмотра
Президент Турции не верит в скорое завершение войны в Украине
22 сентября, 20:12 • 32944 просмотра
Зеленский прибыл в Нью-Йорк. На повестке дня участие в Генассамблее ООН и десятки встречVideo
22 сентября, 17:45 • 47620 просмотра
Трамп 23 сентября проведет встречу с Зеленским - Белый дом
22 сентября, 12:19 • 48288 просмотра
Убийство подростка на фуникулере в Киеве: суд приговорил Косова к пожизненному заключениюPhoto
22 сентября, 11:53 • 44415 просмотра
Базовая социальная помощь уже в "Дія": заменит пять разных выплатVideo
Эксклюзив
22 сентября, 11:25 • 69575 просмотра
"Золотая карта" от Трампа: может ли Украина использовать американский опыт инвестиций в обмен на право на проживание или рабочую визу?
Демографический кризис в Украине: оценки Института демографии и варианты решения проблем
12:09 • 12741 просмотра
ОО "Фундація Течія" Олега Крота взяла на себя восстановление Киевской детской инфекционной больницы после ракетного удара

Киев • УНН

 • 668 просмотра

ОО "Фундація Течія" Олега Крота взяла на себя восстановление Киевской городской детской клинической инфекционной больницы, поврежденной ракетным обстрелом. Организация также профинансирует открытие Центра ментального здоровья и обеспечит больницу медикаментами.

ОО "Фундація Течія" Олега Крота взяла на себя восстановление Киевской детской инфекционной больницы после ракетного удара

Киевская городская детская клиническая инфекционная больница пострадала в результате обстрела российскими ракетами: была повреждена крыша в трех корпусах, выбито 48 окон, пострадали палаты и боксы. По словам заместителя медицинского директора по детской инфекционной патологии КНП "Киевская городская детская клиническая инфекционная больница" Андрея Деркача, первой на призыв о помощи откликнулась ОО "Фундація Течія" во главе с Олегом Кротом.

Я очень благодарен господину Олегу за то, что он откликнулся на наш призыв и взялся за восстановление больницы. Речь идет о полном восстановлении целостности здания. Дополнительным бонусом стали медикаменты на несколько месяцев, чтобы мы могли перекрыть наши насущные потребности

— отметил Андрей Деркач.

В больнице также планируют открытие Центра ментального здоровья на втором этаже, который получил повреждения от удара. Его восстановление и запуск также взяла на себя ОО "Фундація Течія". Строительные работы должны завершить к середине — максимум концу октября, чтобы заведение смогло полноценно работать в зимний период.

"Для нас эта помощь является критически важной. Ведь больница должна работать бесперебойно, особенно осенью и зимой, когда растет количество инфекционных заболеваний среди детей. Благодаря поддержке Фонда ТЕЧІЯ мы уверены, что сможем полностью восстановить работу учреждения и предоставить маленьким пациентам качественную и безопасную медицинскую помощь", — подчеркнул Андрей Деркач.

Олег Крот, благотворитель и соучредитель ОО
Олег Крот, благотворитель и соучредитель ОО "Фундация Течия"

Важно добавить, что Олег Крот на постоянной основе помогает медицинским учреждениям по всей Украине, в частности детским. Он курирует Центр инклюзии и коррекции "Ева", который является уникальным для Украины. 8 сентября 2025 года там стартовал уже 28-й бесплатный курс реабилитации для детей с инвалидностью и особыми образовательными потребностями. Программа продлится до 17 октября и включает реабилитацию в бассейне, логопедические и дефектологические занятия, нейропсихологическую поддержку, физическую терапию, массаж, арт-терапию и занятия для социализации. Курсы открыты для детей из семей военных, внутренне перемещенных лиц, сирот, детей с онкологическими диагнозами и тех, кто нуждается в повторной реабилитации.

Лилия Подоляк

