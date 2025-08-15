Глибинні удари завдали росії втрат на понад 4% ВВП - СтратКом ЗСУ
Київ • УНН
Цього року українські глибинні удари коштували росії понад 4% ВВП. Кожен десятий удар було завдано на відстані понад тисячу кілометрів від кордону.
Глибинні удари Сил оборони обійшлися росії у 4% ВВП, повідомили у СтратКомі ЗСУ, показавши інфографіку, пише УНН.
Лише за цей рік глибинні удари Сил оборони України завдали росії втрат на понад 4% ВВП! Кожен десятий удар відбувся на глибину в понад тисячу кілометрів від державного кордону України
"Сили оборони України працюють. Дякуємо кожному причетному!" - підкреслили у СтратКомі ЗСУ.
