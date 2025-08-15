Глибинні удари завдали росії втрат на понад 4% ВВП - СтратКом ЗСУ

Глибинні удари Сил оборони обійшлися росії у 4% ВВП, повідомили у СтратКомі ЗСУ, показавши інфографіку, пише УНН.

Лише за цей рік глибинні удари Сил оборони України завдали росії втрат на понад 4% ВВП! Кожен десятий удар відбувся на глибину в понад тисячу кілометрів від державного кордону України