Глубокие удары нанесли России потери более чем на 4% ВВП - СтратКом ВСУ

04:50 • 18077 просмотра
Силы обороны Украины поразили российский порт "Оля" в астраханской области
03:55 • 29958 просмотра
Переговоры Трампа с Путиным на Аляске: Белый дом обнародовал расписание встречи
03:09 • 16167 просмотра
«Аляска поддерживает Украину»: в Анкоридже проходит масштабный митинг накануне встречи Трампа и ПутинаVideo
Эксклюзив
14 августа, 14:49 • 90423 просмотра
На распутье: ближайшее голосование за Defence City может изменить будущее украинской авиации
Эксклюзив
14 августа, 13:54 • 111896 просмотра
БАДы под прицелом: кому выгодно вытеснить биодобавки из Украины
Эксклюзив
14 августа, 12:57 • 64488 просмотра
"Это можно квалифицировать как подрыв нацбезопасности" – Алексей Баганец о решении Госавиаслужбы по Ми-8
14 августа, 11:53 • 64667 просмотра
Зеленский сообщил о новом обмене: вернули 84 человека, в том числе удерживаемых с 2014 годаPhoto
14 августа, 09:32 • 65741 просмотра
Верховный Суд самоустранился от выполнения конституционных обязанностей по делу банка "Конкорд" - судья в отставке
Эксклюзив
14 августа, 08:11 • 175057 просмотра
Повлияли ли погодные условия на урожай картофеля в Украине: в Ассоциации производителей дали ответ
14 августа, 07:55 • 92424 просмотра
В Украине подтверждены новые субварианты коронавируса "Nimbus" и "Stratus" - Минздрав
Курск под атакой неизвестных дронов: есть пострадавшие и разрушенияVideo14 августа, 23:18 • 23579 просмотра
Самолет с журналистами кремлевского пула приземлился на АляскеVideo14 августа, 23:40 • 8206 просмотра
Сызранский НПЗ под атакой неизвестных дронов: прозвучало более 10 взрывовVideo02:24 • 35785 просмотра
Внезапный ливень в Гималаях: по меньшей мере 46 погибших, более 200 пропавших без вести02:40 • 15939 просмотра
Украину 15 августа накроет антициклон: где ждать до +35°CPhoto03:23 • 15676 просмотра
На распутье: ближайшее голосование за Defence City может изменить будущее украинской авиации
Эксклюзив
14 августа, 14:49 • 90520 просмотра
Встреча Трампа и путина на Аляске: что известно на данное время14 августа, 14:23 • 139261 просмотра
БАДы под прицелом: кому выгодно вытеснить биодобавки из Украины
Эксклюзив
14 августа, 13:54 • 112005 просмотра
Топ питательных и полезных перекусов для насыщенного рабочего дняPhoto14 августа, 13:14 • 69718 просмотра
Кузьминых против Кузьминых: как нардеп воюет с несуществующим маркетингом и противоречит сам себе14 августа, 12:29 • 75528 просмотра
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Биньямин Нетаньяху
Андрей Сибига
Михаил Федоров
Украина
Соединённые Штаты
Аляска
Израиль
Крым
Netflix показал трейлер второй части второго сезона «Уэнсдей»Video14 августа, 14:12 • 43160 просмотра
Присциллу Пресли обвинили в «отключении» дочери от аппарата жизнеобеспечения: вдова музыканта отвергла иск на 50 млн долларов14 августа, 09:44 • 129201 просмотра
Balenciaga продает сумку, похожую на пакет из супермаркета, за 1000 долларов13 августа, 14:38 • 80700 просмотра
Дочь экс-президента США Джо Байдена Эшли подает на развод после 13 лет брака13 августа, 12:40 • 99347 просмотра
Автомобиль Тони Старка из "Мстителей" впервые появится на публикеPhotoVideo13 августа, 06:39 • 149817 просмотра
Нефть марки Brent
Шахед-136
WhatsApp
Глубокие удары нанесли России потери более чем на 4% ВВП - СтратКом ВСУ

Киев • УНН

 • 1894 просмотра

В этом году украинские глубокие удары стоили России более 4% ВВП. Каждый десятый удар был нанесен на расстоянии более тысячи километров от границы.

Глубокие удары нанесли России потери более чем на 4% ВВП - СтратКом ВСУ

Глубокие удары Сил обороны обошлись России в 4% ВВП, сообщили в СтратКоме ВСУ, показав инфографику, пишет УНН.

Только за этот год глубокие удары Сил обороны Украины нанесли России потери на более чем 4% ВВП! Каждый десятый удар произошел на глубину более тысячи километров от государственной границы Украины

- подчеркнули в СтратКоме ВСУ.

"Силы обороны Украины работают. Спасибо каждому причастному!" - подчеркнули в СтратКоме ВСУ.

Более 900 солдат и 40 артсистем потеряли россияне за сутки - Генштаб ВСУ15.08.25, 07:44 • 3498 просмотров

Юлия Шрамко

ВойнаЭкономика
Украина