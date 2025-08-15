Глубокие удары нанесли России потери более чем на 4% ВВП - СтратКом ВСУ

Глубокие удары Сил обороны обошлись России в 4% ВВП, сообщили в СтратКоме ВСУ, показав инфографику, пишет УНН.

Только за этот год глубокие удары Сил обороны Украины нанесли России потери на более чем 4% ВВП! Каждый десятый удар произошел на глубину более тысячи километров от государственной границы Украины