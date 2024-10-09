Глава ОП нагадав партнерам, що в російських боєприпасах містяться західні компоненти
Київ • УНН
Глава ОП Андрій Єрмак нагадав про західні компоненти в російських боєприпасах. Він аргументував необхідність дозволу на удари західною зброєю вглиб Росії для швидшого знищення складів ворога.
Глава Офісу Президента Андрій Єрмак вкотре нагадав союзникам України, що в боєприпасах, які використовує ворог, містяться компоненти виробництва західних компаній. Про це він написав у своєму Telegram- каналі, пише УНН.
Саме так він аргументував необхідність отримання дозволу наносити удари вглиб росії західною зброєю.
"Дозвіл на удари західною зброєю вглиб росії дозволив би значно швидше вибити склади армії рф, які ми і так вибиваємо власними силами. Це врятувало б більше життів і набагато швидше б припинило терор, позбавивши росіян запасів БК. Між іншим, в боєприпасах, які знаходяться на цих складах і летять по Україні, є західні компоненти", зазначив глава ОП.
Нагадаємо
У модулі навігаційної системи ракети "Іскандер", якою був завданий удар по Чернігову в серпні 2023 року, фахівці Київського науково-дослідного інституту судових експертиз ідентифікували компоненти, вироблені чотирма західними компаніями.
Так, виробником чіпів на одній з плат модуля є американська компанія Silicon Laboratories Inc. Цифри на компонентах вказують, що вони були вироблені у січні-березні 2022 року. При цьому, Bloomberg уточнює, що чіпи, ймовірно, потрапили до рф, вже після повномасштабного вторгнення та запровадження санкцій.
Інші навігаційні комплектуючі були виготовлені американським виробником мікросхем Analog Devices, німецькою компанією Infineon Technologies, та американською компанією з китайським капіталом Integrated Silicon Solution Inc.