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Глава ОП напомнил партнерам, что в российских боеприпасах содержатся западные компоненты

Глава ОП напомнил партнерам, что в российских боеприпасах содержатся западные компоненты

Киев  •  УНН

9 октября 2024, 07:43  •  942 просмотра

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Глава ОП Андрей Ермак напомнил о западных компонентах в российских боеприпасах. Он аргументировал необходимость разрешения на удары западным оружием вглубь России для более быстрого уничтожения складов врага.

Глава Офиса Президента Андрей Ермак в очередной раз напомнил союзникам Украины, что в боеприпасах, которые использует враг, содержатся компоненты производства западных компаний. Об этом он написал в своем Telegram-канале, пишет УНН.

Именно так он аргументировал необходимость получения разрешения наносить удары вглубь россии западным оружием. 

"Разрешение на удары западным оружием вглубь россии позволило бы значительно быстрее выбить склады армии рф, которые мы и так выбиваем собственными силами. Это спасло бы больше жизней и гораздо быстрее бы прекратило террор, лишив россиян запасов БК. Между прочим, в боеприпасах, которые находятся на этих складах и летят по Украине, есть западные компоненты", отметил глава ОП.

Напомним

В модуле навигационной системы ракеты "Искандер", которой был нанесен удар по Чернигову в августе 2023 года, специалисты Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз идентифицировали компоненты, произведенные четырьмя западными компаниями.

Так, производителем чипов на одной из плат модуля является американская компания Silicon Laboratories Inc. Цифры на компонентах указывают, что они были произведены в январе-марте 2022 года. При этом, Bloomberg уточняет, что чипы, вероятно, попали в РФ, уже после полномасштабного вторжения и введения санкций.

Другие навигационные комплектующие были изготовлены американским производителем микросхем Analog Devices, немецкой компанией Infineon Technologies, и американской компанией с китайским капиталом Integrated Silicon Solution Inc.

Захар Подкидышев

Захар Подкидышев

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