Глава МЗС Угорщини звинуватив Польщу у "лицемірстві і таємному веденні торгівлі з Росією на мільярди євро"

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто наголосив на важливості забезпечення національної безпеки в енергетичному секторі та підкреслив, що Угорщина продовжує співпрацю з Росією, зокрема в питанні постачання нафти до Угорщини та Словаччини. Про це дипломат написав на платформі Х, передає УНН.

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У своїй заяві Сійярто також різко розкритикував реакцію Європейського Союзу на вибух на трубопроводі "Північний потік", назвавши його актом "державного тероризму", якщо виявиться, що до цього причетна якась держава. Міністр підкреслив, що реакція ЄС має бути пропорційною до серйозності такого нападу.

Говорячи про економічну безпеку, Сійярто звинуватив деякі країни, зокрема Польщу, у лицемірстві через їхню таємну співпрацю з Росією, водночас публічно критикуючи інші держави за аналогічні дії. За його словами, минулого року торгівля Польщі з Росією склала шість мільярдів євро, включаючи значні закупівлі російських добрив та продажі фармацевтичних товарів і косметики.

"Наші польські брати тихо роблять те саме, тож вони не повинні нас критикувати за те, що ми відкрито і чесно говоримо про це," – зазначив міністр Сійярто.