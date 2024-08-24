Глава МИД Венгрии обвинил Польшу в «лицемерии и тайном ведении торговли с Россией на миллиарды евро»
Киев • УНН
Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто подчеркнул важность энергетической безопасности и продолжении сотрудничества с Россией. Он раскритиковал реакцию ЕС на взрыв «Северного потока» и обвинил Польшу в лицемерии в отношении торговли с Россией.
Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто отметил важность обеспечения национальной безопасности в энергетическом секторе и подчеркнул, что Венгрия продолжает сотрудничество с Россией, в частности в вопросе поставок нефти в Венгрию и Словакию. Об этом дипломат написал на платформе Х, передает УНН.
Детали
В своем заявлении Сийярто также резко раскритиковал реакцию Европейского Союза на взрыв на трубопроводе «Северный поток», назвав его актом «государственного терроризма», если окажется, что к этому причастно какое-то государство. Министр подчеркнул, что реакция ЕС должна быть пропорциональна серьезности такого нападения.
Говоря об экономической безопасности, Сийярто обвинил некоторые страны, в частности Польшу, в лицемерии из-за их тайного сотрудничества с Россией, одновременно публично критикуя другие государства за аналогичные действия. По его словам, в прошлом году торговля Польши с Россией составила шесть миллиардов евро, включая значительные закупки российских удобрений и продажи фармацевтических товаров и косметики.
«Наши польские братья тихо делают то же самое, поэтому они не должны нас критиковать за то, что мы открыто и честно говорим об этом», - отметил министр Сийярто.
Это заявление вызвало широкий резонанс в ЕС, особенно на фоне сложных отношений между Россией и странами Евросоюза.
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