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Глава МЗС Польщі запропонував Шольцу позбавити українських біженців соцвиплат: що відомо

Київ • УНН

 • 30088 перегляди

Радослав Сікорський запропонував Шольцу передавати соціальні виплати українських біженців в Німеччині безпосередньо в Україну. Він вважає, що це стимулюватиме чоловіків повертатися на батьківщину.

Глава МЗС Польщі запропонував Шольцу позбавити українських біженців соцвиплат: що відомо

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський вважає, що соціальні виплати, які українські біженці отримують у Німеччині, треба віддавати Україні. За  словами Сікорського, це повинно стимулювати чоловіків повертатися в Україну. Про це Сікорський заявив в ефірі TVP Info, повідомляє RMF24, передає УНН

Я запропонував йому (Шольцу - ред.), що соціальні виплати, які отримують українські біженці, а це може становити до 1200 євро на місяць, було б краще передавати безпосередньо в Україну

 – сказав Сікорський. 

Також очільник МЗС Польщі додав, що "недобре, що є фінансовий стимул перебувати в Німеччині замість того, щоб чоловіки воювали на фронті, а жінки відновлювали податкову базу". 

Сікорський, як повідомляється, також прокоментував зустріч у Берліні лідерів чотирьох держав - Німеччини, США, Британії та Франції.  Він зазначив, що присутність Польщі на зустрічах, де йдеться про Україну, також важлива. За його словами, тоді "ухвалюються кращі рішення".

 Такі формати, як мінський чи нормандський, не працюють, додав він.

Доповнення 

Опитування CBOS показало рекордно низьку підтримку прийому українських біженців у Польщі - 53%. Дві третини поляків підтримують ідею відправлення чоловіків призовного віку назад в Україну.

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

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