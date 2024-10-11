Рекордні показники: підтримка прийому українських біженців у Польщі впала до 53%

53% поляків підтримують прийом країною українських біженців. Це найнижчий результат з березня 2022 року - тоді він становив 94%. Про це свідчать дані останнього опитування Центру дослідження громадської думки (CBOS), повідомляє УНН із посиланням на PAP.

У вересневому опитуванні CBOS запитав поляків про їхнє ставлення до приймання біженців з України.

53% поляків підтримують приймання нашою країною українських біженців, що є найнижчим результатом з часу російського вторгнення в лютому 2022 року. Після початку війни в березні 2022 року відсоток тих, хто декларував таку думку, досягав 94% і залишався на рівні 80% протягом ще одного року - йдеться в дослідженні.

Там зазначили, що значне падіння підтримки відбулось з весни 2023 року - це пов'язують з повідомленнями про так звану зернову кризу.

У березні 2022 року 3% респондентів виступали проти приймання біженців з України, тоді як зараз такої думки дотримуються 40% опитаних.

Про підтримку прийому українських біженців заявили 47% жінок проти 60% чоловіків.

За те, що приймати біженців з Україні більше виступають праві – 53% проти 68% серед тих, хто декларує ліві погляди. Виборці правлячої коаліції найбільше підтримують прийом українців: "Громадянська коаліція" (71% за прийом, 25% протилежної думки), "Ліві" 81% за прийом проти 18% проти) і "Третій шлях" (72% за прийом проти 27% проти). З іншого боку, прихильники опозиційних партій – "Право і справедливість" (49% проти 42% проти) та "Конфедерації свободи і незалежності" (52% за і 45% проти) – більш розділилися в цьому питанні.

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Також поляків запитала, чи необхідно відправляти громадян України чоловічої статі призовного віку назад в Україну. Цю ідею підтримують дві третини поляків (67%), в той час як проти неї виступають лише трохи більше однієї п'ятої респондентів (22%).

Згідно з опитуванням, вересні цього року 51% поляків побоювався, що рф може реально застосувати ядерну зброю проти України, тоді як на початку війни такої ж думки дотримувалися 77% респондентів.

За даними CBOS, продовження бойових дій в Україні підтримують 46% опитаних поляків. 39% респондентів виступають за відновлення миру навіть ціною територіальних або політичних поступок з боку України. За боротьбу без жодних поступок висловилися 52% чоловіків проти 41% жінок; 71% мешканців найбільших міст проти 35% у найменших містах; 51% з вищою освітою проти 35% з початковою або неповною середньою освітою; 71% з вищим доходом на душу населення проти 30% з найнижчим; 56% тих, хто підтримує ліві погляди проти 47% правих, або 27% серед тих, хто не визначився з політичними поглядами.

На думку 44% респондентів, Україні доведеться відмовитися від частини своєї території. 19% припускають, що росія відступить з територій, окупованих з 2022 року, а 6% – з територій, окупованих з 2014 року. Натомість 4% опитаних вважають, що Росія підкорить собі всю Україну, а 27% не змогли дати відповідь.

Опитування було проведене з 12 по 22 вересня 2024 року серед 941 особи.

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