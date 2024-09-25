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Сікорський - російському послу: чим те, що робить рф з викраденими українськими дітьми, відрізняється від того, що робили нацисти

Сікорський - російському послу: чим те, що робить рф з викраденими українськими дітьми, відрізняється від того, що робили нацисти

Київ • УНН

 • 69098 перегляди

Міністр закордонних справ Польщі Сікорський на засіданні Радбезу ООН звинуватив росію у викраденні українських дітей. Він порівняв ці дії з нацистськими злочинами часів Другої світової війни.

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський під час виступу на засіданні Ради безпеки ООН неодноразово звертався до постпреда росії в ООН василя небєнзі, зокрема, поставив запитання, "чим те, що робить росія з викраденими українськими дітьми, відрізняється від того, що робили нацисти з польськими та російськими дітьми", пише УНН з посиланням на TVN24.

Деталі

"Так склалося, що в Польщі я живу за три кілометри від місця колишнього нацистського фільтраційного табору часів Другої світової війни. Відомо, що там були ув'язнені тисячі дітей з Польщі та Радянського Союзу, з околиць Смоленська та Вітебська", - сказав Сікорський.

"Близько 800 із цих дітей загинули, а тисячі були перевезені на захід, щоб стати германізованими білявими, блакитноокими арійськими дітьми, яких вважали придатними за расою", - додав він.

"Тому у мене є кілька запитань до російського посла та його начальства, – сказав Сікорський. – Чим те, що ви робите з викраденими українськими дітьми, відрізняється від того, що робили німецькі нацисти з вашими і нашими дітьми? Скільки російських чиновників усиновили таких вкрадених українських дітей?".

Очільник польської дипломатії нагадав, що викрадення дітей є злочином, рівносильним геноциду. "Постійні представники Ради безпеки мають бути охоронцями миру, а не вести війну проти дітей інших народів. Це ганьба росії, яка не буде ні прощена, ні забута", підкреслив він.

Костін розкрив деталі воєнних злочинів рф проти українських дітей14.09.24, 17:57 • 38314 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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