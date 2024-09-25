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Сикорский - российскому послу: чем то, что делает рф с похищенными украинскими детьми, отличается от того, что делали нацисты

Сикорский - российскому послу: чем то, что делает рф с похищенными украинскими детьми, отличается от того, что делали нацисты

Киев  •  УНН

25 сентября 2024, 08:29  •  6291 просмотра

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Министр иностранных дел Польши Сикорский на заседании Совбеза ООН обвинил россию в похищении украинских детей. Он сравнил эти действия с нацистскими преступлениями времен Второй мировой войны.

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский во время выступления на заседании Совета безопасности ООН неоднократно обращался к постпреду россии в ООН василию небензе, в частности, задал вопрос, "чем то, что делает россия с похищенными украинскими детьми, отличается от того, что делали нацисты с польскими и российскими детьми", пишет УНН со ссылкой на TVN24.

Детали

"Так сложилось, что в Польше я живу в трех километрах от места бывшего нацистского фильтрационного лагеря времен Второй мировой войны. Известно, что там были заключены тысячи детей из Польши и Советского Союза, из окрестностей Смоленска и Витебска", - сказал Сикорский.

"Около 800 из этих детей погибли, а тысячи были перевезены на запад, чтобы стать германизированными белокурыми, голубоглазыми арийскими детьми, которых считали подходящими по расе", - добавил он.

"Поэтому у меня есть несколько вопросов к российскому послу и его начальству, - сказал Сикорский, - Чем то, что вы делаете с похищенными украинскими детьми, отличается от того, что делали немецкие нацисты с вашими и нашими детьми? Сколько российских чиновников усыновили таких украденных украинских детей?".

Глава польской дипломатии напомнил, что похищение детей является преступлением, равносильным геноциду. "Постоянные представители Совета безопасности должны быть охранниками мира, а не вести войну против детей других народов. Это позор россии, который не будет ни прощен, ни забыт", подчеркнул он.

Костин раскрыл детали военных преступлений рф против украинских детей14 сентября 2024, 14:57 • 38028 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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