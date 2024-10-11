Рекордные показатели: поддержка приема украинских беженцев в Польше упала до 53%

53% поляков поддерживают прием страной украинских беженцев. Это самый низкий результат с марта 2022 года - тогда он составлял 94%. Об этом свидетельствуют данные последнего опроса Центра исследования общественного мнения (CBOS), сообщает УНН со ссылкой на PAP.

В сентябрьском опросе CBOS спросил поляков об их отношении к приему беженцев из Украины.

53% поляков поддерживают прием нашей страной украинских беженцев, что является самым низким результатом со времени российского вторжения в феврале 2022 года. После начала войны в марте 2022 года процент тех, кто декларировал такое мнение, достигал 94% и оставался на уровне 80% в течение еще одного года - говорится в исследовании.

Там отметили, что значительное падение поддержки произошло с весны 2023 года - это связывают с сообщениями о так называемом зерновом кризисе.

В марте 2022 года 3% респондентов выступали против приема беженцев из Украины, тогда как сейчас такого мнения придерживаются 40% опрошенных.

О поддержке приема украинских беженцев заявили 47% женщин против 60% мужчин.

За то, что принимать беженцев из Украины больше выступают правые - 53% против 68% среди тех, кто декларирует левые взгляды. Избиратели правящей коалиции больше всего поддерживают прием украинцев: «Гражданская коалиция» (71% за прием, 25% противоположного мнения), „Левые“ 81% за прием против 18% против) и „Третий путь“ (72% за прием против 27% против). С другой стороны, сторонники оппозиционных партий - «Право и справедливость» (49% против 42% против) и «Конфедерации свободы и независимости» (52% за и 45% против) - более разделились в этом вопросе.

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Также поляков спросила, необходимо ли отправлять граждан Украины мужского пола призывного возраста обратно в Украину. Эту идею поддерживают две трети поляков (67%), в то время как против нее выступают лишь чуть более одной пятой респондентов (22%).

Согласно опросу, в сентябре этого года 51% поляков опасался, что рф может реально применить ядерное оружие против Украины, тогда как в начале войны такого же мнения придерживались 77% респондентов.

По данным CBOS, продолжение боевых действий в Украине поддерживают 46% опрошенных поляков. 39% респондентов выступают за восстановление мира даже ценой территориальных или политических уступок со стороны Украины. За борьбу без всяких уступок высказались 52% мужчин против 41% женщин; 71% жителей крупнейших городов против 35% в самых маленьких городах; 51% с высшим образованием против 35% с начальным или неполным средним образованием; 71% с высоким доходом на душу населения против 30% с самым низким; 56% тех, кто поддерживает левые взгляды против 47% правых, или 27% среди тех, кто не определился с политическими взглядами.

По мнению 44% респондентов, Украине придется отказаться от части своей территории. 19% предполагают, что россия отступит с территорий, оккупированных с 2022 года, а 6% - с территорий, оккупированных с 2014 года. Зато 4% опрошенных считают, что Россия подчинит себе всю Украину, а 27% затруднились ответить.

Опрос был проведен с 12 по 22 сентября 2024 года среди 941 человека.

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