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Министр обороны Польши: Украина не присоединится к ЕС, если не решит волынский вопрос

Министр обороны Польши: Украина не присоединится к ЕС, если не решит волынский вопрос

Киев  •  УНН

4 октября 2024, 07:23  •  4127 просмотра

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Владислав Косиняк-Камыш заявил, что Украина не присоединится к ЕС без решения вопроса эксгумации жертв Волынской трагедии. Он отметил важность исторической правды и примирения для вступления в ЕС.

Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш будет блокировать вступление Украины в ЕС, пока не решится вопрос эксгумации и памяти жертв Волынской трагедии. Об этом он заявил в интервью Wirtualna Polska, передает УНН

Отвечая на вопрос о политических отношениях Польши с Украиной, министр обороны страны подчеркнул, что "вопрос военной помощи - это вопрос гуманности и нашей безопасности, но экономические и исторические вопросы должны быть выяснены".

 Я не передумаю, хотя вижу, что президент Дуда имеет другое мнение. Украина не присоединится к Евросоюзу, не будет согласия, если она не решит волынский вопрос

- подчеркнул Косиняк-Камыш.

Он добавил, что если страны-члены ЕС дадут такое согласие, то его Польская крестьянская партия, которая входит в правительственную коалицию, выступит против - если не будет проведена эксгумация и не будет почтена память жертв.

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"Вступление в Европейский Союз - это действие для развития и повышения уровня функционирования как страны. Для этого необходимо выполнить определенные условия не только экономические, но и в подходе к правде и истории",- пояснил он. 

"История не для историков, как сказал министр Колеба, это худшее выражение, которое можно использовать", - подытожил Косиняк-Камыш.

Глава Минобороны страны также прокомментировал слова Анджея Дуды о том, что "тот, кто будет блокировать вступление Украины в ЕС, является частью политики путина". "Я с ним принципиально не согласен. Когда речь идет о присоединении к Европейскому Союзу, акцент на ценности исторической правды, примирение с прошлым и уважение к другим, с кем хочется быть в Союзе, является фундаментальным принципом. Когда мы должны поставить эти условия?",  - спросил Косиняк-Камыш.

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Министр отметил, что "мы первыми прислали военную помощь, и  Украина об этой помощи уже не помнит ". На вопрос, не приведет ли такая позиция Польши относительно вступления Украины в ЕС к росту антиукраинских настроений, министр пояснил, что, по его мнению, честно поставить этот вопрос перед Украиной и четко сказать об условиях. 

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

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