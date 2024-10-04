Міністр оборони Польщі: Україна не приєднається до ЄС, якщо не вирішить волинське питання

Міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш блокуватиме вступ України до ЄС, поки не вирішиться питання ексгумації і пам’яті жертв Волинської трагедії. Про це він заявив в інтерв'ю Wirtualna Polska, передає УНН.

Відповідаючи на питання про політичні відносини Польщі з Україною, міністр оборони країни наголосив, що "питання військової допомоги – це питання гуманності та нашої безпеки, але економічні та історичні питання мають бути з’ясовані".

Я не передумаю, хоча бачу, що президент Дуда має іншу думку. Україна не приєднається до Євросоюзу, не буде згоди, якщо вона не вирішить волинське питання - наголосив Косіняк-Камиш.

Він додав, що якщо країни-члени ЄС дадуть таку згоду, то його Польська селянська партія, яка входить до урядової коаліції, виступить проти - якщо не буде проведена ексгумація та не буде вшановано пам'ять жертв.

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"Вступ до Європейського Союзу – це дія для розвитку та підвищення рівня функціонування як країни. Для цього необхідно виконати певні умови не лише економічні, а й у підході до правди та історії",- пояснив він.

"Історія не для істориків, як сказав міністр Колеба, це найгірший вислів, який можна використати", - підсумував Косіняк-Камиш.

Глава Міноборони країни також прокоментував слова Анджея Дуди про те, що "той, хто блокуватиме вступ України до ЄС, є частиною політики путіна". "Я з ним принципово не згоден. Коли мова йде про приєднання до Європейського Союзу, акцент на цінності історичної правди, примирення з минулим і повага до інших, з ким хочеться бути в Союзі, є фундаментальним принципом. Коли ми повинні поставити ці умови?", – спитав Косіняк-Камиш.

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Міністр зазначив, що "ми першими надіслали військову допомогу, і Україна про цю допомогу вже не пам'ятає ". На запитання, чи не призведе така позиція Польщі щодо вступу України в ЄС до зростання антиукраїнських настроїв, міністр пояснив, що, на його думку, є чесним поставити це питання перед Україною і чітко сказати про умови.