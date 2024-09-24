Дуда про порушення "Волинського питання" у контексті приєднання України до ЄС: блокування вступу - "у руслі політики путіна"

Президент Польщі Анджей Дуда відреагував на заяву віце-прем'єр-міністра - міністра національної оборони країни Владислава Косіняка-Камиша, який заявив, що Україна не може вступити до ЄС без вирішення "Волинського питання", вказавши, що "якщо хтось каже, що блокуватиме доступ України до ЄС, то це то це в руслі політики володимира путіна". Про це він сказав в інтерв’ю Polsat News, пише УНН.

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Президент Польщі прокоментував заяву Владислава Косіняка-Каміша, який зазначив, що якщо "Волинське питання" між Варшавою та Києвом не буде вирішено, то, на його думку, для України не буде місця в Євросоюзі.

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Дуда зазначив, що путін напав на Україну, щоб зупинити її інтеграцію з ЄС. "Якщо хтось каже, що блокуватиме доступ України до Євросоюзу, то це в руслі політики володимира путіна. Ну, я не знаю, чи це намір нинішньої влади", - вказав президент Польщі.

"Я хотів би знати, що саме мають на увазі міністри та прем’єри, коли роблять такі заяви", - вказав Дуда, додавши, що "це складні питання".

"Я намагався діяти так, щоб не створювати точок напруги між Варшавою та Києвом (...). Це було нелегко, тому що між нами є складні питання. Але я також говорив про ці питання з президентом Зеленським, і найкращим прикладом цього була присутність президента в Луцьку, на річницю Волинської трагедії", – сказав Дуда.

"Знайти з нами згоду з усіх складних питань, у тому числі й історичних, також є інтересом України", - вказав президент Польщі.

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