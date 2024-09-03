Україна має визнати "темні сторінки" історії та перепоховати жертв Волинської трагедії - МЗС Польщі

Україна має якнайшвидше визнати "темні сторінки своєї історії" та перепоховати жертв Волинської трагедії в дусі вдячності за те, що Польща робить для неї. Про це сказав глава МЗС Польщі Радослав Сікорський в інтерв'ю ТVP World, передає УНН.

"Україна, звичайно, також має певні вимоги до нас, але саме Польща вирішить закрити наступні розділи переговорів України з Європейським Союзом, зробивши висновок, що "краще, щоб Україна вирішила це питання якомога швидше в дусі вдячності за те, що ми сьогодні робимо для неї", - сказав Сікорський

Сікорський наголосив, що майбутнє України в Європі буде вирішувати саме Польща. Він також зазначив, що з цього питання вже висловилися Дональд Туск та Владислав Косіняк-Камиш.

Водночас Сікорський додав, що ще "буде багато можливостей нагадати Україні про її державний та християнський обов'язок".

Глава МЗС також згадав про виступ міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби. Як він зазначив, вже з висловлювань Кулеби випливало, що раніше він розмовляв з Сікорським про питання ексгумації жертв волинського злочину.

"Міністр Кулеба (міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба - ред.) ... допустив помилку, порівнюючи післявоєнні переселення з етнічними чистками з ознаками геноциду, які мали місце на Волині" – зазначив він.

Міністр закордонних справ Польщі зазначив, що росія постійно намагається шкодити польсько-українським відносинам.

"Коли росія хоче посіяти ненависть між нашими країнами, вона піднімає питання Волині, яке є болючою сторінкою нашої спільної історії і з яким Україна повинна впоратися", – зазначив він.

Водночас він додав: "Ми не можемо повернути до життя жертв Волині; наші співвітчизники заслуговують на гідне поховання. Україна повинна визнати темні сторінки своєї історії, але зараз вона бореться за своє виживання проти російської агресії".

Нагадаємо

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба під час виступу на Campus Polska Przyszłości згадав про операцію "Вісла" та "українські території", що викликало негативну реакцію поляків, зокрема і польського прем'єра Дональда Туска, який закликав до врегулювання історичних питань.